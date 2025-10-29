Hijos de Rivera y EIT Food impulsan la innovación en ingredientes y bebidas funcionales con su programa europeo Impact Sips

Foto de familia tras la presentación Hijos de Rivera

Hijos de Rivera ha celebrado hoy en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, el Demo Day final de la primera edición de Impact Sips, una iniciativa internacional de innovación abierta liderada por la compañía y coordinada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea (EIT Food).

Durante el evento, las seis startups finalistas, llegadas de diferentes puntos de Europa, presentaron sus proyectos ante un jurado de expertos compuesto por representantes de Hijos de Rivera y EIT Food.

En esta primera edición, el programa ha tenido como propósito detectar startups europeas especializadas en ingredientes y bebidas funcionales capaces de aportar nuevas soluciones para el bienestar de las personas y la sostenibilidad del sistema alimentario.

En esta convocatoria de Impact Sips, las temáticas se han centrado en nutrición personalizada, ingredientes y bebidas para una funcionalidad concreta e ingredientes funcionales a partir de subproductos.

Entre los proyectos presentados se han valorado iniciativas para mejorar la salud de los consumidores en aspectos como el bienestar mental, la reducción de procesos oxidativos y el control del estrés, aplicables en el desarrollo de nuevas bebidas y otras categorías de producto.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha señalado que “con Impact Sips seguimos trabajando en nuestro modelo orbital de innovación, conectando con el talento internacional y fomentando un ecosistema de colaboración que nos permite explorar nuevas vías para crear productos que generen impacto positivo. Queremos que la innovación sea una herramienta para favorecer el bienestar de los consumidores y la sostenibilidad del planeta, siempre desde nuestro espíritu inconformista y nuestra apuesta por la artesanía”. Igualmente, Rivera ha destacado la relevancia de este programa fruto de la colaboración público-privada para poner en valor ideas y proyectos que anticipan el futuro del sector.

Belén Moscoso del Prado, Corporate Venturing Manager – EIT Food, ha señalado que “Impact Sips representa el espíritu de empresas realmente disruptivas en innovación, como Hijos de Rivera, que apuestan por transformar la ciencia en nuevas oportunidades de mercado y no quedarse en un relato de marketing. Desde EIT Food impulsamos este tipo de innovación con visión paneuropea, conectando ciencia y emprendimiento para generar impacto real en el bienestar de las personas y en la competitividad del sector alimentario.”

Por su parte, Lorena Savani, Director of Thematic Leadership Biotech & Protein – EIT Food, ha destacado que “la demanda de alimentos y bebidas funcionales está creciendo a un ritmo sin precedentes, impulsada por consumidores que buscan opciones más saludables, naturales y basadas en la ciencia. Este nuevo paradigma une ciencia, biotecnología y propósito, y ofrece a la industria una oportunidad única para innovar con impacto real en la salud y la sostenibilidad. Desde EIT Food, trabajamos para transformar el conocimiento científico en soluciones accesibles que fortalezcan la salud de las personas y la competitividad del sector europeo.”

Seis proyectos europeos para redefinir el futuro alimentario

Las propuestas finalistas proceden de países como Polonia, Italia, España, Francia y Países Bajos. En el ámbito del bienestar mental, los proyectos se han centrado en ingredientes naturales y tecnologías que promueven la claridad mental, el equilibrio emocional y la energía sostenida. También se han desarrollado alternativas naturales a la cafeína que ofrecen energía prolongada sin efectos secundarios, gracias a combinaciones patentadas de extractos botánicos.

Por otro lado, se han presentado soluciones que transforman subproductos de la industria vinícola en ingredientes antioxidantes con aplicaciones en alimentos y suplementos, demostrando cómo los residuos pueden convertirse en recursos de alto valor.

En el terreno de la nutrición personalizada, se han desarrollado micronutrientes extraídos de frutas y verduras que permiten crear bebidas funcionales adaptadas a las necesidades individuales, combinando salud, sostenibilidad y conveniencia. Estas propuestas reflejan una visión avanzada en el desarrollo de ingredientes funcionales, con enfoques que integran ciencia, naturaleza y tecnología dentro del ecosistema europeo de innovación abierta que promueve Hijos de Rivera.

Yago Campos, director de I+D+i de Corporación Hijos de Rivera, ha apuntado que “Impact Sips nos ha permitido acercarnos a startups con un enorme potencial, detectando tendencias en el mercado con el fin de sentar las bases para futuros proyectos piloto e incluso oportunidades de inversión. Este programa nace como cantera de iniciativas que refuerzan nuestro eje de innovación en productos funcionales.”.