El Comité de las Regiones sella un pacto para la descentralización de los fondos de la UE

Santiago de Compostela albergó este martes la reunión en la que la delegación española en el Comité de las Regiones selló una postura común bautizada como Declaración Galicia en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034, al tiempo que se pidió un presupuesto “ambicioso, equilibrado y justo”, y una gestión descentralizada de los fondos europeos.

En la inauguración participó, junto con otros conselleiros y dirigentes de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó que este es un momento “clave” para que las regiones españolas eleven su voz “conjuntamente” para proclamar la voluntad de contribuir “a una UE más fuerte, cohesionada y más cercana en sus decisiones a los ciudadanos”.

“Algo que aseguramos las regiones, las provincias y los municipios”, recalcó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Rueda mostró el orgullo de Galicia por presidir actualmente la delegación española en el Comité, una responsabilidad que, según explicó, se asume con la voluntad de contribuir a que España hable en Europa con “una voz plural, sólida y unida por el compromiso con los valores y el desarrollo comunes”.

La delegación española pide un presupuesto “ambicioso, justo y equilibrado” y el apoyo del Gobierno

En la línea de lo que refleja el propio texto de la Declaración Galicia, hizo referencia al debate sobre el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, señalando la preocupación ante el riesgo de centralización que supondría la propuesta de la CE de agrupar en un mismo marco 14 fondos actuales.

Así, defendió que resulta “esencial” mantener la participación efectiva de los gobiernos regionales y locales en el diseño y gestión de las políticas europeas, recordando que la cohesión territorial es “el corazón” de la UE y “no puede ser sustituida ni diluida”.

Para Rueda es clave mantener las políticas de cohesión “que tanto contribuyeron a mejorar los territorios”. En la clausura, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, incidió en la misma línea, al tiempo que puso el foco en el Gobierno central.

Lo hace la propia declaración, que reitera el llamamiento hecho por el Comité de las Regiones para que la propuesta sobre el fondo de los planes de colaboración nacional y regional sea revisada y apela especialmente al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a que defienda esta posición en el Consejo.

Rechazo a la propuesta

La Declaración Galicia comienza manifestando el rechazo expreso a la propuesta de la CE para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 y, en particular, ante la creación de los llamados planes de colaboración nacional y regional.

Recalca que al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, se “plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y reducir su eficacia”.

Además, este enfoque, continúa el texto, da pie “a una centralización de los estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto”.

“Todo ello”, agrega, “podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión”. Por ello, se insiste en la necesidad de que la propuesta para el futuro marco financiero sea revisada y que el Gobierno de España apoye esta postura.

Más allá, el documento, que incluye 25 puntos, incide en el tamaño del presupuesto y lamenta “la falta de ambición” de presentar una propuesta “por debajo del 2% de la renta nacional bruta de la UE, muy inferior al peso relativo de los presupuestos del resto de administraciones públicas”.