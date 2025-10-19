Amancio Ortega impulsa desde Pontegadea la compra de naves y edificios en puntos clave

Nave de Amazon en Knowsley (Liverpool) Google Maps

Pontegadea -el brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega- lleva invertidos más de 1.030 millones de euros en lo que va de este 2025 en la compra de naves logísticas y edificios, sobre todo en los últimos meses, en los que ha pisado el acelerador.

En un ejercicio en el que ha reorganizado la gestión de sus activos europeos, la compañía ha invertido en Europa, con distintas compras en España o las islas británicas, pero también en Florida (EEUU), tras adquirir las oficinas del Banco Sabadell en Miami.

A través de esta sociedad, el empresario gallego se centra, sobre todo, en la compra y la gestión de edificios no residenciales y centros logísticos, con un portafolio que se expande por España, toda Europa y Estados Unidos.

La preferencia de Pontegadea es la de activos que dejen rentabilidades anuales, una constante que replica con sus inversiones en Bolsa en Redeia o Enagás, en las que tiene un 5 % en cada una de ellas, ambas con alta rentabilidad en sus dividendos.

Este año, el holding ha apostado por incorporar centros logísticos cercanos a grandes urbes -como una nave cercana al aeropuerto de Amsterdam- y distintos edificios de oficinas destinados al alquiler, como la sede del grupo Planeta, en la avenida Diagonal de Barcelona.

Por ese último edificio, Pontegadea ha pagado 250 millones a Blackstone para sellar así la mayor operación inmobiliaria en España por parte del brazo inversor del hombre más rico de España desde que en 2016 adquiriera la Torre Cepsa (ahora Torre Moeve).

Las compras de este 2025 se han centrado en las islas británicas, como la conocida esta semana en Knowsley, cerca de Liverpool, una operación con la que Pontegadea ha adquirido una nave logística de unos 80.000 metros cuadrados.

Alquilada a Amazon, la operación refleja un rendimiento inicial neto del 5 % y muestra la prioridad de Pontegadea por activos que generen retornos anuales, como también lo exhibe la compra de un edificio de oficinas alquilado a Fiserv en la antigua zona portuaria de Dublín por 70 millones.

Aunque focalizado en la gestión de naves y edificios, Pontegadea también ha comprado este año el 49 % de PD Ports, una compañía portuaria que aporta 1.611 millones anuales a la economía inglesa y que emplea directamente a 1.400 personas.

Este 2025, la firma de inversión ha centralizado la gestión de sus activos europeos en Luxemburgo, convertido en su nuevo 'hub' a través de una reorganización interna con la que Pontegadea Luxembourg ha agrupado los activos centroeuropeos de la firma, mientras la filial que engloba a Reino Unido y la sociedad española gestionarán sus propios activos.

Esto se produjo después de que en abril Pontegadea adquiriera un edificio de oficinas en la capital luxemburguesa, el segundo edificio comprado en la ciudad en apenas un año, por una suma -entre ambos- superior a los 200 millones, mientras en París compró en julio un por un importe cercano a los 97 millones.

Aunque no sólo apuesta por Europa Pontegadea, pues hace apenas diez días la sociedad adquirió el edificio de oficinas centrales del Banco Sabadell en Miami por unos 235 millones.

Amancio Ortega, noveno más rico del mundo según Forbes con un patrimonio estimado de 114.943 millones de euros, es, con un 59,29 %, el mayor accionista de Inditex a través de Pontegadea.