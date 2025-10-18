Feijóo anuncia un plan para autónomos y dice que su dinero no puede ir a pagar chistorras

Feijóo llega a un acto con autónomos en Soria Wifredo García Álvarez EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas" y se ha comprometido a poner en marcha un plan integral para este colectivo que bajará los impuestos, reducirá burocracia y facilitará el relevo generacional.

En un acto con autónomos y empresarios en Soria junto al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Benito Serrano, Feijóo se ha referido a la subida de la cuota de autónomos anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado que se trata de la décima en la legislatura.

"Entiendo la rabia de quien paga para que otro se lo lleve", ha indicado el líder del PP por esta subida, que ha considerado un "atropello", y ha explicado que su partido lleva trabajando meses en un plan integral para los autónomos, que en la actualidad están "perfeccionando", y que implementarán cuando lleguen al Gobierno.

Un plan que se une, ha dicho, a las medidas que el PP ha presentado ya en el Senado y sobre las que el resto de partidos tendrán que decir "si están con los autónomos o están con los sablazos del Gobierno"

Un gobierno al que ha pedido que "deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático o como delincuentes cuando consiguen prosperar" ya que los delincuentes son "los que viven a costa de los trabajadores llevándose el dinero público a sus casas".

Su plan integral, ha explicado, contempla bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional para este colectivo de más de tres millones de trabajadores autónomos que ha considerado que son prioritarios.

"Bajar los impuestos no es una opción, es una obligación", ha incidido Feijóo, que ha anunciado que su plan eximirá del pago de IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. Una medida -ha señalado- sobre la que el autónomo podrá decidir si rebaja el importe del IVA al cliente o bien si ese importe se lo queda manteniendo los gastos corrientes de su negocio.

También ha dicho que los autónomos no pueden pasar más tiempo gestionando su papeleo que haciendo su trabajo y por eso su plan incluye una sola declaración de IVA al año, en lugar de una trimestral como en la actualidad.

Sobre el relevo generacional, ha recalcado que ampliarán la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión, de tal forma que pagarán una cotización conjunta en los 5 años previos a la jubilación.