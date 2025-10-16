Mi cuenta

Economía

Últimos días para inscribirse en el IX Congreso Empresarial “Acción e Implicación” de Empresarias Galicia


Redacción
16/10/2025 12:30
Congreso empresarial de mujeres
IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia
Comienza la cuenta atrás para el IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia, que se celebrará el próximo 21 de octubre en Vigo bajo el lema “Acción e Implicación”. Una cita que reunirá a referentes del deporte, la tecnología, el cine y la comunicación en una jornada diseñada para inspirar, conectar y activar el liderazgo femenino. Las inscripciones permanecerán abiertas solo unos días más para quienes quieran formar parte de este encuentro único, que combina charlas motivadoras, talleres prácticos, networking y zona expositora.

Entre las ponentes destacan Desirée Vila, atleta paralímpica y símbolo de superación; Élia Guardiola, referente internacional en storytelling emocional; Emma Lustres, productora de Vaca Films; o Mónica Galán Bravo, creadora del reconocido Método BRAVO de oratoria.

Además, directivas de empresas como Fujitsu, CLUN, IKEA o Moda Re- compartirán su experiencia en innovación, sostenibilidad y liderazgo con propósito. El Congreso se consolida como un espacio imprescindible para empresarias, directivas y profesionales que apuestan por transformar sus proyectos desde la acción, el compromiso y la colaboración.

El evento, que espera congregar a cientos de asistentes, representa una plataforma única para visibilizar el talento femenino, fomentar la innovación empresarial y promover el empoderamiento económico de las mujeres en Galicia. Y en este sentido, y consciente de la gran comunidad creada en los últimos años en torno al colectivo, Empresarias Galicia que agradecerles su apoyo e implicación con un “Welcome Pack VIP” exclusivo para las primeras 70 personas en acceder a la sede de Afundación en Vigo.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta completar aforo en www.empresariasgalicia.com. Desde la organización animan a todas las empresarias, directivas y profesionales gallegas a participar en esta jornada única, concebida para inspirar, aprender y conectar. El IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia representa una oportunidad para compartir experiencias, generar sinergias y seguir impulsando el liderazgo femenino desde la acción y el compromiso.

