Últimos días para inscribirse en el IX Congreso Empresarial “Acción e Implicación” de Empresarias Galicia
Comienza la cuenta atrás para el IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia, que se celebrará el próximo 21 de octubre en Vigo bajo el lema “Acción e Implicación”. Una cita que reunirá a referentes del deporte, la tecnología, el cine y la comunicación en una jornada diseñada para inspirar, conectar y activar el liderazgo femenino. Las inscripciones permanecerán abiertas solo unos días más para quienes quieran formar parte de este encuentro único, que combina charlas motivadoras, talleres prácticos, networking y zona expositora.
Entre las ponentes destacan Desirée Vila, atleta paralímpica y símbolo de superación; Élia Guardiola, referente internacional en storytelling emocional; Emma Lustres, productora de Vaca Films; o Mónica Galán Bravo, creadora del reconocido Método BRAVO de oratoria.
Además, directivas de empresas como Fujitsu, CLUN, IKEA o Moda Re- compartirán su experiencia en innovación, sostenibilidad y liderazgo con propósito. El Congreso se consolida como un espacio imprescindible para empresarias, directivas y profesionales que apuestan por transformar sus proyectos desde la acción, el compromiso y la colaboración.
El evento, que espera congregar a cientos de asistentes, representa una plataforma única para visibilizar el talento femenino, fomentar la innovación empresarial y promover el empoderamiento económico de las mujeres en Galicia. Y en este sentido, y consciente de la gran comunidad creada en los últimos años en torno al colectivo, Empresarias Galicia que agradecerles su apoyo e implicación con un “Welcome Pack VIP” exclusivo para las primeras 70 personas en acceder a la sede de Afundación en Vigo.
Las inscripciones permanecen abiertas hasta completar aforo en www.empresariasgalicia.com. Desde la organización animan a todas las empresarias, directivas y profesionales gallegas a participar en esta jornada única, concebida para inspirar, aprender y conectar. El IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia representa una oportunidad para compartir experiencias, generar sinergias y seguir impulsando el liderazgo femenino desde la acción y el compromiso.