El turismo ralentiza su crecimiento tras una década como dinamizador económico

Turistas en las Grandes Playas de Corralejo Carlos de Saá / EFE

El sector turístico cerró el verano de 2025 con un crecimiento del 2,8% en el PIB turístico, una cifra que, aunque positiva, refleja una ralentización de los aumentos y una equiparación a los del conjunto de la economía tras años siendo el sector “dinamizador de la economía”.

Esta ralentización responde al “debilitamiento económico” de las economías de los principales países emisores, según el análisis realizado por Exceltur, que destaca que esta desaceleración consolida un nuevo patrón de comportamiento más normalizado del sector ya que entre los últimos tres años, entre 2021 y 2024, contribuyó en un 52,6% al crecimiento de la economía española.

A principios de verano, el ‘lobby’ turístico estimó que el crecimiento para la temporada sería del 3,3%, en la línea de los trimestre anteriores, pero fue ligeramente más baja.

Ante estos resultados, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Oscar Perelli, señaló ayer en rueda de prensa que el sector “no va a seguir siendo el gran dinamizador de la economía”, pero que esto no significa que haya sido un mal verano.

“El verano, empresarialmente, ha sido positivo, pero cerramos una etapa donde estábamos creciendo muy fuerte y ahora se ha moralizado”, resaltó. En esta línea, los empresarios turísticos informaron a Exceltur de que sus balances de resultados fueron positivos y registraron crecimientos, si bien también notó una suavización hasta el 2,8%, sostenidos principalmente por la traslación a los precios de las políticas de inversión en mejora del producto de los últimos años. No obstante, es justo ese factor el que marca las diferencias en el comportamiento de las ventas y los resultados, cada vez más amplias.

Las empresas con una mayor diferenciación de producto, mejor posicionamiento de marca, inversión en digitalización para comercializar directamente y más eficiencia operativa tienen unos mejores resultados, por lo que Exceltur avisa de que los resultados medios “deben leerse con cautela”.

La demanda extranjera mantiene su papel como principal impulsor del crecimiento de los ingresos turísticos en España, bajo un positivo patrón, mientras que se estanca la demanda de los españoles en sus viajes por España.

En cuanto a los mercados emisores extranjeros, la disparidad del comportamiento es cada vez más amplia. Así, mercados como Alemania, Italia, Centro Europa y Francia muestran cada vez más debilidad, con un descenso de las pernoctaciones. Estos descensos se ven compensados por el dinamismo de otros mercados como Reino Unido (+3,3%), Irlanda (+5,9%), Portugal (+7%) y otros de larga distancia, como China (+12,5%), Japón (+11,3%), Latinoamérica (+6,8%) y EEUU (+2%).