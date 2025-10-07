El 9,7% de los españoles trabajaron más de 45 horas semanales en el segundo trimestre

Un operario trabaja a pie de calle en Cantabria Archivo El Ideal Gallego

El 9,7% de todos los empleados españoles de entre 20 y 64 años trabajaron más de 45 horas a la semana durante el segundo trimestre del año, un punto y una décima por debajo de la media de la Unión Europea (UE), 10,8%, explicó este martes Eurostat.

La agencia estadística comunitaria señaló que existe una “elevada disparidad” entre países, entre los que Grecia (20,9%), Chipre (16,6%) y Malta (14,6%) destacaron como ‘farolillos rojos’. En cambio, Bulgaria (2,5%), Letonia (4,1%) y Rumanía (5,9%) mostraron las menores tasas de jornadas excesivas.

Eurostat indicó que la jornada laboral de entre 20 y 44 horas semanales, al combinarse empleos principales y secundarios, fue la opción más habitual en la UE, ya que el 72,3% de todos los trabajadores se encuadraban en esta categoría.

Además, el 16,9% de aquellos de entre 20 y 64 años trabajaron hasta 19 horas semanales. Las proporciones más elevadas se registraron en Países Bajos (26,8%), Dinamarca (25,5%) y Austria (25,3%), mientras que fue menos frecuente en Rumanía (3,5%), Bulgaria (4,6%) y también en Grecia (6,1%).

Registro horario

En este contexto, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, acusó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de querer imponer un “estado policial para las empresas” con la regulación del nuevo registro horario y avanzó que se opondrá de todas las formas posibles.

El dirigente empresarial criticó con dureza la iniciativa del Ejecutivo para tramitar a través de un real decreto la regulación de la reforma del registro horario en una nueva edición del coloquio Nueva Economía Fórum. “La mayoría de las empresas pagan horas extras y con el convenio colectivo se puede llegar a acuerdos de compensación.

Díaz quiere aplicar un estado policial. Ya se ha acabado eso de decir que tú (las empresas) estás defraudando o que tú eres un delincuente.

Puede ser que alguno lo haga pero no es general”, aseveró. A su juicio, Díaz busca responder con este real decreto “al fracaso” de la reducción de la jornada laboral”. “La vicepresidenta es muy intempestiva”, dijo.

Sánchez Llibre aseguró que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance” para evitar que prospere, desde acudir a los tribunales hasta recurrir al Consejo de Estado y presentar las alegaciones pertinentes, convencido de que esta regulación sería “tan negativa” como la reducción de la jornada laboral.

Además, añadió que el “no” de Partido Popular, Vox y Junts a la tramitación en el Congreso de las 37,5 horas “evitó la quiebra de la economía catalana y española”, por lo que agradeció su postura en especial al partido de Carles Puigdemont.