La compra de viviendas marca el mejor semestre desde la burbuja

La compraventa de viviendas ha alcanzado en la primera mitad del año la mayor cifra de operaciones que se registra desde 2007, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, sin embargo, su ritmo de crecimiento se ha ido moderando progresivamente.

Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre enero y junio de este año se cerraron 379.777 transacciones, el 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Para encontrar una cifra de operaciones tan alta en los primeros seis meses de un año hay que remontarse a 2007, cuando se contabilizaron 458.317.

Con el histórico del Ministerio, la mayor cifra en un primer semestre se registró en 2006, en plena expansión del mercado inmobiliario, con casi medio millón de unidades (485.318), lo que supone casi un 28% más (105.541) que ahora. Por el contrario, el mínimo en un primer semestre se dio en 2012, con 153.709 unidades, tras el ‘pinchazo’ de la ‘burbuja’ y la crisis financiera que trajo consigo.

Según el Ministerio, el mayor número de compraventas de vivienda en un año completo se produjo también en 2006, cuando rozaron el millón (955.186).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también reflejan para la primera mitad de este año la cifra más alta de compraventas (357.533) desde 2007, cuando se alcanzaron 432.608. Con este número, entre enero y junio se formalizaron un 19,7% más que en el mismo periodo de 2024. Además, los datos de INE correspondientes a julio arrojan una subida del 13,7% y 64.730 operaciones, la cifra más alta para este mes desde que arrancó la serie histórica de su estadística, en 2007.

Para elaborar su estadística tiene en cuenta los datos de los registradores, pero suele haber un decalaje en el tiempo entre que se compra y se registra una vivienda. Por el contrario, los notarios -que extraen sus datos de las operaciones realizadas ante notario- apuntan a una caída del 1% en julio, hasta las 71.550 unidades firmadas. Aunque no interpretan este descenso como un cambio de tendencia, sí como un cierto enfriamiento en el mercado.

Si el ritmo actual se mantiene, los expertos creen que 2025 podría cerrar con unas 720.000 compraventas.