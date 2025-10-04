Un exalumno de la Universidad de A Coruña, nombrado director general de Alcampo

Carlos Pedreira, nuevo director general de Alcampo -

Carlos Pedreira Freire, actual director de Patrimonio y Proximidad Digital de Alcampo, ha asumido la dirección general de la compañía, relevando a Américo Ribeiro.

El nuevo responsable de la firma es gallego, de 48 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña (UDC), donde cursó también un Posgrado de Dirección y Gestión de Empresas así como formación en Derecho Internacional.

Pedreira Freire toma la responsabilidad de guiar a Alcampo "en el proceso de transformación iniciado, impulsar la inversión en proyectos de futuro, consolidar un modelo multiformato que responda a las nuevas tendencias de consumo y asegurar que los clientes disfruten de una experiencia de compra ágil, personalizada y sostenible".

Bajo su liderazgo, la empresa señala en un comunicado que trabajará "en su adaptación a los hábitos emergentes, fomentando espacios físicos y digitales más cercanos, convenientes y alineados con las necesidades de los consumidores, al mismo tiempo que garantiza un desarrollo responsable y con visión de largo plazo".

Trayectoria

Tras acumular una amplia experiencia internacional en puestos directivos tanto en Auchan Retail como en otras empresas, Carlos Pedreira comenzó su trayectoria en Alcampo en el año 2021, asumiendo entonces la responsabilidad de preparar la transición planificada orientada a liderar la dirección general de la compañía.

