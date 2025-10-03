La agencia Moody’s aumenta dos escalones el rating de Abanca hasta la categoría A

Juan Carlos Escotet interviene durante un acto - Archivo El Ideal Gallego

La agencia de calificación Moody’s aumentó dos escalones el rating a largo plazo de Abanca, que de esta manera pasa de Baa2 a A3, al tiempo que situó su perspectiva en estable.

La entidad bancaria informó ayer de que esta decisión afianza su posición en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias, en el que entró en febrero de este año con la mejora del rating de DBRS.

Moody’s basa su decisión en los niveles de capital y rentabilidad de Abanca, que se sitúan en un nivel superior a las expectativas.

Un sólido perfil

También influyeron positivamente el sólido perfil de financiación de la entidad y la saneada calidad de sus activos.

Con la subida anunciada ayer, Abanca vio mejoradas sus calificaciones financieras en seis ocasiones en los últimos doce meses, pues las cuatro agencias que la califican elevaron su rating en este periodo.

Moody’s revisó al alza trece calificaciones de banca española, después de que la semana pasada mejorara el rating de la calificación de la deuda pública española a ‘A3’ y ante las mejores condiciones operativas del sector bancario español.

Además de Abanca mejoraron los ratings de depósitos a largo plazo de Santander, y su financiera Santander Consumer Finance, de CaixaBank y de Banca March desde ‘A2’ hasta A1’.

También decidió elevar las calificaciones de Banco Sabadell, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Cecabank, Caja Rural del Sur y Eurocaja Rural desde ‘Baa1’ hasta ‘A3’.