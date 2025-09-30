La Seguridad Social se plantea rebajar la cuantía de 2.368 euros para aplazar el pago de deudas

Los autonomos podrán incrementar sus cotizaciones - Archivo El Ideal Gallego

El Ministerio de Seguridad Social se plantea fijar una nueva cuantía más reducida para permitir el aplazamiento del pago de deudas, que actualmente se deniegan cuando son importes inferiores a 2.368 euros, lo que sería aplicable “a todos los deudores, incluidos los trabajadores autónomos, para el pago del importe resultante de la regularización”.

Así se expone en el documento que desde el departamento de Elma Saiz elevaron a las organizaciones de autónomos y agentes sociales presentes en la mesa de diálogo social en la que se está estudiando el nuevo esquema de cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia.

Desde la Seguridad Social justifican esta rebaja por los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años, que han hecho que limitar los aplazamientos a importes de deudas que no superen el doble del SMI mensual vigente al momento de la solicitud se convierta en “una condición gravosa” para los deudores.

Propuestas

Entre las propuestas para mejorar el procedimiento de regularización de cuotas, también se ha planteado tres modificaciones para los autónomos que quieran mantener una base de cotización superior a la que le correspondería según sus rendimientos laborales.

Así, se prevé modificar el límite previsto de mantenimiento como base de cotización definitiva para aquellos trabajadores que hayan cotizado por bases de cotización provisionales superiores a las determinadas por los rendimientos computables, actualizando el importe de la base de cotización correspondiente al 31 de diciembre de 2022, lo que exigirá una norma con rango de ley.

Elección de cuotas

Además, en una segunda línea de actuación, plantea invertir la forma en que opera el mantenimiento de las bases de cotización, con la finalidad de garantizar la mejora de la protección de los trabajadores autónomos a través de mantener bases de cotización superiores a las que corresponden a los rendimientos, salvo que por opción expresa del propio trabajador autónomo este se declare a favor de la devolución de las diferencias en la cotización.

En esta línea, el ministerio quiere reducir el plazo para comunicar a la Seguridad Social su elección sobre las cuotas a un máximo de 15 días, dado que el plazo actual es excesivamente largo, lo que produce “una dilatada duración del procedimiento de regularización que, en relación con los autónomos con derecho al reintegro de diferencias de cotización, está sujeto a término”.