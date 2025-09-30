La cesta de la compra es un 36 % más cara que hace tres años

Sección de fruteria en un supermercado - EC

El precio de la cesta de la compra ha aumentado un 0,32 % en septiembre y sigue encareciéndose hasta ser un 36 % más cara que hace un año, según el Observatorio de Precios de la Organización de Consumidores (OCU).

En el último mes, destacan las subidas en bebidas (2,36 %), pescados (1,58 %) y, una vez más, en carnes y productos cárnicos (1,42 %).

Respecto a estos alimentos, la OCU ha subrayado que el encarecimiento en el último año de la carne y los embutidos -según sus datos- ha sido del 12 %, aunque ha llegado hasta el 25 % en el caso del estofado.

En el informe publicado este martes, se resalta también la moderación este mes de los precios de los lácteos, los productos de despensa, las frutas y las verduras, con bajadas en torno al 1,33 %.

Este informe analiza mes a mes la evolución de los precios de 101 alimentos frescos y en conserva de marca blanca y de fabricantes, junto a los productos de droguería e higiene más comunes.