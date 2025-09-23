Abanca y la CEG movilizan 650 millones para mejorar la competitividad de las empresas gallegas

El director general Comercial de ABANCA, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel VieitesAbanca

Abanca y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han firmado un convenio de colaboración "que busca dar respuestas a los principales desafíos de empresas, pymes y autónomos a través de una línea de crédito extraordinario de hasta 650 millones de euros", informan.

El nuevo texto fue rubricado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago y participaron el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, y el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Tras la firma, los dos representantes abordaron la actualidad de las empresas gallegas y acordaron abordar los nuevos desafíos del colectivo.

Las empresas asociadas a la CEG podrán acceder a esta línea de financiación multidestino en condiciones preferentes. Esta propuesta extraordinaria de crédito pretende acompañar a las necesidades del segmento y financiar las inversiones necesarias para abordar sus principales retos.

"Abanca es un aliado para las empresas que quieren poner en marcha sus proyectos, en la última década, el 70% de las concesiones de crédito del banco fueron a empresas, con un incremento del 6% frente al sector, que redujo la financiación en un 5%". "Este acuerdo con la CEG, sin duda, va a ayudar a poner todo nuestro conocimiento al servicio de las empresas gallegas", explica Gabriel González Eiroa, director general Comercial de Abanca.

Por su parte, Juan Manuel Vieites ha insistido en que "este convenio es una excelente oportunidad para las empresas gallegas interesadas en adoptar tecnologías renovables y eficientes". "Facilita el acceso al crédito, permitiendo la implementación de proyectos que reducen costos operativos a largo plazo y mejoran la sostenibilidad ambiental", añade.