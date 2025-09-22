Mi cuenta

Economía

BBVA mejora su oferta para convencer de su opa a los accionistas del Sabadell

BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación.

Efe
22/09/2025 10:56
Vista de la antigua sede del BBVA en la Plaza de Cataluña de Barcelona
Vista de la antigua sede del BBVA en la Plaza de Cataluña de BarcelonaEFE

El Consejo de Administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10 por ciento.

Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En su comunicado, BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación. 

BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell.

