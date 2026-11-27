‘La bola negra’ domina os nomeamentos dos Premios Feroz 2027, seguida de ‘El ser querido’
A cinta dos directores Javier Ambrossi e Javier Calvo obtén un total de dez mencións nos galardóns que se entregarán o vindeiro 23 de xaneiro en Pontevedra
‘La bola negra’, dirixida por Javier Calvo e Javier Ambrossi, domina os nomeamentos dos Premios Feroz 2027 con mencións até en dez categorías, incluída a de mellor película dramática e con presenza dobre en tres de catro interpretativas.
Séguenlle ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, con sete nomeamentos e ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar’, e ‘Yo no moriré de amor’, de Marta Matute, ambas con cinco.
Entre as series, os nomeamentos están máis repartidos. Están encabezadas por ‘El castillo’ e ‘Ravalear’, que comparten o podio con seis mencións.
Por detrás, ‘Se tiene que morir mucha gente’ e ‘Cochinas’, ambas con cinco candidaturas, e ‘Celeste’, con catro.
A cerimonia da Asociación de Informadores Cinematográficos de España celebrarase o 23 de xaneiro no Pazo da Cultura de Pontevedra, que acollerá a gala por terceiro ano consecutivo.
A actriz Cristina Castaño e a xornalista Elena S. Sánchez deron a coñecer este venres os nomeamentos nun acto celebrado no Centro Internacional de Creatividade Maruja Mallo, que ademais contou coa presenza do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.
As candidaturas de ‘La bola negra’ colócana no histórico dos Feroz só por detrás da serie ‘La Mesías’, tamén creada e dirixida polos ‘Javis’.