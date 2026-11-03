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Cultura

'La bola negra', la película más vista del año en España con 5,5 millones de espectadores

Efe
03/11/2026 18:21
Una escena de la Bola Negra
Una escena de 'La bola negra'
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'La bola negra' ya se ha convertido en la película más vista del año en España con 5,5 millones de entradas vendidas, lo que la sitúa por encima de 'Spider-man', que encabezaba el ranking de espectadores, según datos de la distribuidora Elástica y la empresa de medición Rentrak difundidos este martes.

La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha conseguido 37 millones de euros de recaudación, lo que la sitúa aún ligeramente por detrás en recaudación de 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea', recoge el analista Pau Brunet, autor del boletín sobre datos de taquilla 'Box Office'.

La cinta estrenada el 25 de septiembre sobre una obra inacabada de Federico García Lorca ha repetido esta semana como la más vista en cines españoles por sexta semana consecutiva y es el tercer mayor éxito de la historia del cine español tras superar a 'Ocho apellidos catalanes' en recaudación. Por delante de ella solo se sitúan 'Ocho apellidos vascos' (56 millones) y 'Lo imposible' (42 millones).

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En Estados Unidos, 'La bola negra' se convirtió recientemente en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine de EE.UU. para una producción en idioma no inglés de Netflix, al recaudar 277.500 dólares en su primer fin de semana proyectándose en apenas cuatro salas entre Los Ángeles y Nueva York.

La cifra representó un promedio de 69.375 dólares por sala. Ahora la cinta se ve en unas 300 salas antes de su aterrizaje global en la plataforma el próximo 2 de diciembre.

La película, que el pasado sábado recomendó Madonna en sus redes sociales, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood.

Fotrografía de archivo, tomada en Cannes el 23/05/2026, que muestra a los directores Javier Ambrossi, (2i) y Javier Calvo (2d), junto a los actores "Carlos Gonzalez, Penelope Cruz, y Milo Quifes (de izda. a dcha.), protagonistas de "La bola negra" que representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, según ha anunciado este miércoles la Academia de Cine. EFE/Archivo/TERESA SUAREZ

'La bola negra' representará a España por el Óscar a mejor película internacional

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Más premios

A principios de octubre, la Critics Choice Association otorgó el premio a la mejor dirección a Calvo y Ambrossi -como ocurrió en el pasado Festival de Cannes-, mientras que esta semana la producción sumó una nominación al premio del público de los premios Gotham, certamen donde además el músico Guitarricadelafuente optará al galardón de intérprete revelación por su debut actoral.

La película también acaba de ser nominada a los Premios del Cine Independiente Británico (Bifa) como "mejor película independiente internacional".

Los filmes que optan a esa categoría junto a la película española son 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi; 'Possible Love' de Lee Chang-dong, más dos obras de debut, 'Club Kid' de Jordan Firstman y 'La Gradiva' de Marine Atlan.

'La bola negra' se estrenará en las salas británicas el próximo viernes 6 de noviembre para el gran público, aunque ya pudo verse en el último Festival de Cine de Londres de octubre, con las salas repletas.

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