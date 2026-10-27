Enrique Vila-Matas recibe el Premio Nacional de las Letras 2026 por una trayectoria ejemplar y subversiva

Vila-Matas posa con su último libro el pasado año en A Coruña Javier Alborés

Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente al año 2026, que concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 50.000 euros, a propuesta del jurado reunido este martes.

El jurado eligió al autor catalán por “su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria”.

El Premio Nacional de las Letras distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

“Estilo particular”

El jurado señaló que el autor de novelas como ‘Bartleby y compañía’ o ‘París no se acaba nunca’ encarna “de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa”.

“Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer”, señala el acta, que también destaca que “su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos”.

El jurado aplaude su proyecto “creativo y arriesgado” que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura.

Por último, el jurado expresó que “su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual” y lo considera “maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos frentes”, autor “inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional”.