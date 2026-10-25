El Museo Picasso de París elige una obra coruñesa entre las más de 5.000 que custodia para felicitar el cumpleaños del pintor

El artista Pablo Picasso Archivo El Ideal Gallego

Picasso habría cumplido hoy 145 años y el Museo Picasso de París ha hecho una publicación en sus redes sociales para recordarlo. De las más de 5.000 obras que alberga la pinacoteca parisina, ha elegido justamente una coruñesa, ‘La muchacha de los pies descalzos’.

“145 años después de su nacimiento, una mirada que todavía nos interpela”, escribe el museo francés en relación a los ojos de la joven, protagonista de un cuadro que pintó cuando “aún no tenía 14 años”.

Recuerda que es “una de sus primeras pinturas al óleo” y que la muchacha “nos mira directamente a los ojos”. “Inspirado por los maestros de la pintura española, el joven Picasso elige representar a una figura popular, con notable sobriedad y sensibilidad.

Este retrato da testimonio de la atención que Picasso prestó, desde sus primeros años, a figuras modestas y marginadas, a quienes daría un lugar importante en su trabajo, especialmente durante su período azul”, se lee en la publicación. “Muchos años después, su compromiso adquirirá una dimensión abiertamente política, en particular con 'Guernica' (1937), que se convirtió en un símbolo universal de denuncia de la violencia bélica”, añade. “145 años después de su nacimiento, la obra de Picasso sigue desafiándonos, tanto por su audacia artística como por la forma en que mira a la sociedad y los trastornos de su tiempo”, concluye el texto.

‘La muchacha de los pies descalzos’ es, seguramente, la obra maestra del Picasso coruñés. La pieza la pintó en la Escuela de Bellas Artes coruñesa, en un aula que hoy forma parte del instituto. Tenía entonces 13 años. Este óleo sobre lienzo lo conservó el artista toda su vida. Formó parte de la dación en pago (abono del impuesto de sucesiones mediante la entrega de obras de arte al Estado) de los familiares de Picasso que dio origen el Museo Picasso de París. Desde entonces, ha vuelto dos veces a A Coruña, la última con motivo de la exposición ‘El primer Picasso’, organizada por el Museo de Belas Artes en 2015 y comisariada por Malén Gual.