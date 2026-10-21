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Cultura

Un millar de voces arropan a Patti Smith 50 años después de su presentación en España

Efe
21/10/2026 00:00
La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ofrece un concierto en Gijón 50 años después de su primera actuación en España, con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026
Patti Smith da un concierto en Gijón 50 años después de su primera actuación en España, por la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 
EFE/Fundación Princesa de Asturias/Imanol Rimada
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La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ha hecho cantar, bailar y batir palmas al millar de personas que este martes han colmado el Teatro Jovellanos de Gijón, en el primero de los dos conciertos programados con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 y que ha coincidido con el 50 aniversario de su primera actuación en España.

Vestida con un traje sastre negro con chaleco sobre una camiseta blanca, la cantante, considerada 'la madrina del Punk', ha ocupado el centro del escenario acompañada por los músicos Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford, integrantes del 'Patti Smith Cuartes', y desde los primeros compases ha conquistado a un público entregado.

La artista y activista estadounidense, que el próximo viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, inició su actuación con 'Dancing Barefoot", una de sus canciones más aclamadas del álbum 'Wave', versionada posteriormente por artistas como U2 o Pearl Jam.

Smith (Chicago, 1946) fue desgranando un repertorio de once canciones compuesto por sus grandes éxitos, como 'Redondo beach', 'Ghost dance', 'Nine', 'The crystal ship' 'Break it up', 'Fireflies', y 'Pissing in a river', entre otras. Con 'Because the night', que escribió con Bruce Springsteen y fue un éxito mundial, levantó de sus asientos al público, que se puso a bailar y a acompañar el tema como un coro espontáneo de cientos de voces.

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'Peaceable Kingdom' siguió en la misma tónica, con los espectadores de pie dando palmas y cantando, pero fue 'People have the power", su gran himno político y de optimismo social, el que desató la euforia para poner fin al primero de los dos conciertos que dará en Asturias.

Reconocida activista por los derechos humanos, poeta, y escritora, Patti Smith dedicó alguno de los temas al poeta francés Arthur Rimbaud, al español Federico García Lorca y al cantautor estadounidense Jim Morrison y recordó su primer concierto en España, también un 20 de octubre, en 1976, cuando actuó ante cinco mil personas en el Pabellón del Club Juventud de Badalona para presentar su segundo LP, 'Radio Ethiopia'.

Aquel concierto fue definido por la prensa de la época con "el primero de rock’n’roll que se ha visto y oído en España" y Patti Smith fue calificada como "energía humana pura".

La artista cuenta en la antigua fábrica, epicentro de las actividades culturales relacionadas con los galardones, con un espacio dedicado a homenajear su trayectoria en el que los visitantes pueden adentrarse en el universo poético, artístico y biográfico de Patti Smith a través de diferentes elementos y referencias a sus propias influencias musicales, artísticas y literarias.

El jurado de los Premios Princesa de Asturias decidió distinguir a Smith, quien recogerá el premio el próximo viernes en una ceremonia presidida por los reyes, al valorar su actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, así como por su creatividad y compromiso por ofrecer un mensaje de esperanza ante las injusticias.

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