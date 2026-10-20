Liverpool estrenará en 2028 un nuevo centro dedicado a los Beatles

Imagen de una actuación de los Beatles en televisión Archivo El Ideal Gallego

Liverpool contará desde 2028 con un nuevo centro dedicado a los Beatles, que sustituirá al actual, más pequeño, y que ha recibido el respaldo de Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros supervivientes del cuarteto formado en la ciudad en 1960.

La nueva instalación, impulsada por Apple Corps, la compañía que desde 1968 gestiona los intereses creativos y comerciales del grupo, ocupará el antiguo mercado de St Johns, en el centro urbano, y cuadruplicará el espacio del actual museo The Beatles Story, situado en los muelles de Albert Dock.

El proyecto combinará objetos originales, recreaciones de lugares emblemáticos y tecnología inmersiva para recorrer la trayectoria de la banda, desde sus comienzos hasta su consagración internacional. También incluirá una experiencia panorámica inspirada en el submarino amarillo de los Beatles en la torre de comunicaciones St Johns Beacon, desde la que se contemplan vistas de 360 grados de la ciudad.

La nueva sede será la segunda experiencia permanente dedicada al grupo gestionada por Apple Corps, después de la que abrirá a finales de 2027 en el número 3 de Savile Row, en Londres.

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"Me parece increíble y me llena de humildad que la gente siga interesada en nuestra historia", afirmó McCartney en un comunicado. "Amo Liverpool. Es parte de quién soy y de quienes son los Beatles. Si nos hubieran dicho que todo esto iba a suceder cuando empezábamos juntos, nunca lo habríamos creído", añadió.

Starr recordó sus comienzos musicales en la ciudad, donde a los 13 años empezó a tocar la batería y formó un grupo de 'skiffle' (un estilo popular en la época con elementos de folk, blues y jazz), antes de incorporarse a los Beatles. "Liverpool era y sigue siendo una ciudad de música", señaló el batería.

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Apple Corps, que asumirá la gestión del actual museo antes de su traslado en 2028, destinará parte de los ingresos de las entradas a apoyar a artistas emergentes y proyectos culturales locales, a través de la fundación benéfica Apple Corps Liverpool Trust.