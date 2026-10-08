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Cultura

El payaso y director teatral Leandre Ribera recibe el Premio Nacional de Circo 2026

El jurado decide concederle el galardón por "su generosidad al compartir su conocimiento con las nuevas generaciones de artistas, aportando una mirada única y sensible a la escena"

Efe
08/10/2026 22:54
Leandre Ribera, durante un espectáculo
Leandre Ribera, durante un espectáculo
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El payaso y director teatral Leandre Ribera (Barcelona, 1966) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Circo que concede el Ministerio de Cultura, por ser un "gran referente del 'clown' y del teatro gestual a nivel internacional", con una trayectoria transversal entre el circo clásico, el contemporáneo y el de calle.

El jurado ha decidido concederle este galardón, correspondiente al año 2026, por "su generosidad al compartir su conocimiento con las nuevas generaciones de artistas, aportando una mirada única y sensible a la escena, cristalizada en espectáculos de 2025 como 'Gota', 'Triplette', 'Woof' y 'UFA'".

Estos montajes, subraya el jurado, celebran "la excelencia del humor gestual y visibilizan la importancia de la mirada dramática en el circo" por parte de Ribera, quien considera que ha marcado la creación de muchos payasos durante años "con una mezcla de precisión cómica, ritmo y poética de los objetos".

El payaso y director catalán es miembro fundador de compañías como La Tal y Leandre Clown, con las que crea numerosos espectáculos representados en España y en varios festivales internacionales.

Ribera posee una larga trayectoria inspirada en el cine mudo, el mimo, el gesto y el teatro del absurdo, y ha desarrollado numerosos espectáculos entre los que se encuentran '?', ‘Fragile’, 'Madame et Monsieur' (junto a Claire Ducreux), 'Dèmodès' (junto a la Cia. La Tal), espectáculos unipersonales como 'Chez Leandre', 'Street-tease' o 'Desbandad', o 'N'importe quoi' y 'Fly me to the moon' con Leandre Clown.

También destacan los más recientes 'Home' (con Cris Clown, que recibió el Premio del Público en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas 2025), 'Gota', 'Triplette', 'Woof' y 'UFA'.

Su trabajo ha sido reconocido, entre otros, con el Premio al mejor espectáculo de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETÉN) 2023; el Premio de Circo Ciutat de Barcelona 2014; el Premio de Circo Zirkolika por ser la mejor puesta en escena 2013; o el Premio de Circo de Cataluña como mejor espectáculo de calle 2010.

El premio, dotado con 30.000 euros, reconoce cada año la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el extranjero, entre los que se encuentran como galardonados Familia Popey, Hermanos Álvarez, la Asociación de Malabaristas de Madrid, Feria Circo Trapezi o Jaume Mateu Bullich (Tortell Poltrona).

También se ha reconocido a María Mercedes Ochoa (Merche Ochoa), la Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses (UPAAC), Miguel Ángel Moreno (Bolo), Rolabola Circo, Consuelo Reyes, Asociación Ateneu Nou Barris, Los Excéntricos, Manolo Alcántara, Pepa Plana, Productores de Sonrisas, Michael Ferreri y la compañía Pistacatro. EFE

era/jdm

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