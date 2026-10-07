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Cultura

Rosalía, Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 por la trascendencia artística de 'Lux'

Efe
07/10/2026 22:55
Rosalía, durante un concierto en Barcelona el pasado enero
Rosalía, durante un concierto en Barcelona el pasado enero
Marta Pérez (Efe)
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Rosalía ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 según ha informado este lunes el Ministerio de Cultura y Deporte, que otorga este galardón dotado con 30.000 euros.

El jurado ha valorado especialmente "la trascendencia artística de su disco ‘Lux’ (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

El fallo también destaca su "trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio”.

Por último, se ha destacado “su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística”.

Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 1992) comenzó su carrera discográfica en 2017 con 'Los Ángeles', un álbum que partía de su estudio del flamenco y que ya fue merecedor del Premio Ruido de la prensa especializada al mejor disco español de aquel año.

La misma suerte corrió su siguiente trabajo, 'El mal querer' (2018), en el que incorporó a esas influencias la música urbana y el pop para facturar un trabajo que despertó la atención de la prensa internacional, que no dudó en incluirlo entre lo mejor de 2018, con éxitos como 'Malamente'.

Su ánimo experimental siguió manifestándose en su tercer disco de estudio, 'Motomami' (2022), que de nuevo recibió el aplauso de crítica y público, sumando nuevos galardones a una carrera avalada por dos premios Grammy y trece Latin Grammy, entre ellos el de álbum del año por ese trabajo.

El jurado de esta edición del Premio Nacional ha estado presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve, con la vicepresidencia de la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia.

Como vocales, han formado parte del mismo la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus, así como Nuria Sempere Comas, Isabel Villanueva Benito, Rubén Gutiérrez del Castillo, José Luis Sevillano Romero, Almudena Heredero Borreguero y el último galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, Antonio Serrano.

Joan Manuel Serrat, Amaral, Luz Casal, Kiko Veneno, La Mala Rodríguez, Rozalén o Rodrigo Cuevas se encuentran entre los artistas que han recibido con anterioridad esta distinción. EFE

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