El sector del libro en España mantuvo la recuperación en 2025 tras la caída en la crisis

En España se editaron 90.000 libros nuevos en todos los formatos en el año 2025 Archivo El Ideal Gallego

El sector del libro en España mantuvo la recuperación en 2025 con un aumento de la facturación del 3,3 %, hasta 3.138,5 millones de euros, respecto al 2024, tras haber caído entre 2008 y 2012 debido a la crisis financiera y económica. "Un aspecto del crecimiento español es que se trata en buena parte todavía de una recuperación de lo que se perdió de 2008 a 2012 debido a la crisis económica", dijo a EFE el subdirector de la Federación de Editores Europeos, Enrico Turrin.

Los editores españoles facturaron 2.257 millones de euros en 2015 y desde 2013 su facturación ha crecido ininterrumpidamente, por lo que se recupera el nivel de facturación de 2008 porque cayó mucho tras la crisis financiera, según cifras que Turrin presentó este miércoles en la Feria del Libro de Fráncfort, que se celebra desde el 7 y hasta el 11 de octubre.

España en crecimiento

España es el único mercado europeo con una racha de crecimiento de 12 años, según la Federación de Editores Europeos, que habla del fenómeno español. Esta federación representa a 31 asociaciones nacionales de editores de libros, revistas académicas y materiales educativos de toda Europa.

El crecimiento de la facturación del mercado del libro en España fue en 2025 del 26,8 % respecto al 2019. Este porcentaje de crecimiento tan sólo es superado por Islandia con un 69 %, Portugal con un 41,3 % y por Suecia con un 27,5 %.

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España ocupó el año pasado la cuarta posición en facturación en el mercado del libro en Europa, por detrás de Alemania, el Reino Unido y Francia, y la segunda en nuevos títulos, con 90.000 libros nuevos en todos los formatos, tan sólo por detrás del Reino Unido.

El año 2026 también parece que va a ser bueno para el mercado del libro en España porque la facturación de los editores españoles ha aumentado un 3,9 % en el primer semestre.

Más lectores

El director gerente de la Federación de Gremios de Editores de España, José Manuel Anta, dijo a EFE que también se ha producido un aumento de las cifras de lectura porque se partía de un nivel más bajo en comparación con otros países europeos.

Anta destacó los planes de lectura que se han llevado a cabo en España cada cuatro años independientemente del Gobierno que estaba en el poder. "La lectura se ha convertido en una política de Estado en España", según Anta.

Las editoriales y las librerías se han dotado de herramientas para que los ciudadanos puedan acceder a los libros rápidamente. Asimismo, en España se han celebrado muchos eventos de promoción del libro.

La facturación del mercado del libro europeo, que es la mayor industria cultural en Europa, bajó el año pasado un 1,2 % respecto al anterior, hasta 24.600 millones de euros, ante un aumento de los costes y la inflación.

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Cayó en países como Alemania (-2,9 %), Italia (-1,6 %) y en menor medida en Francia (-0,4 %). Pero subió en los países escandinavos sobre todo en Suecia (+8,8 %) y Noruega (+4,6 %), en menor medida en Finlandia (+1,1 %), así como en el Reino Unido y en Irlanda (+2 % respectivamente). La inflación fue el año pasado en la Unión Europea (UE) del 2,5 % pero los precios de los libros sólo subieron un 1,9 % ese mismo año.

La facturación del mercado del libro en Europa había bajado a 22.000 millones de euros en 2020 debido a la crisis por la pandemia de la covid-19 y desde entonces se ha producido una recuperación. Las exportaciones de libros de Europa también se recuperan tras la caída sufrida durante la pandemia y se mantienen en torno a una quinta parte de la facturación.

Pero la Federación de Editores Europeos observa una reciente tendencia a la baja en las nuevas publicaciones de libros en Europa, que fueron de 570.000 libros en 2025, de 580.000 en 2024 y de 585.000 en 2023.

La IA inunda de títulos el mercado digital

Turrin no puede hacer previsiones todavía sobre el efecto de la inteligencia artificial en el sector del libro europeo, pero reconoce que "algún efecto se va a observar".

"De momento, vemos una gran cantidad de títulos inundar el mercado digital, muchos debidos a la IA - aunque ya la autoedición había supuesto una explosión del número de títulos hace unos años", dijo Turrin.

Habrá que ver cómo la IA afectará a la cadena de valor, incluso, puede que a lo mejor, de manera positiva, permitiendo aumentar la eficiencia, opina Turrin.