La escritora Aida dos Santos recibe el  Premio Nacional de Ensayo 2026 por su obra 'Hijas del hormigón'

Aida dos Santos posa con su obra ‘Hijas del hormigón’ Zipi Aragón (Efe)

La escritora Aida dos Santos (Algarve, 1992) ha sido galardonada este martes con el Premio Nacional de Ensayo 2026 por su obra 'Hijas del hormigón: historia de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas', galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad de aquellas que, desde la periferia, sostienen los sectores esenciales de nuestro tejido social y económico".

Considera el jurado que la obra está enmarcada en una "trayectoria histórica precisa y bien documentada" y las experiencias de las mujeres son analizadas "desde un contexto social y geográfico marcado por la precariedad y la desigualdad”.

Asimismo, el jurado ha destacado que el texto "combate los miserabilismos y la visión tradicionalmente masculina de la clase obrera".

De esta manera, dice el fallo, "la obra convierte los testimonios individuales de las trabajadoras del extrarradio en una profunda reflexión colectiva que pone de manifiesto la intersección entre racismo, clasismo, violencia y sexismo en las lógicas de exclusión contemporáneas".

Según una nota de prensa del Ministerio de Cultura, el jurado ha calificado la obra como un "ensayo encarnado y necesario que nos interpela directamente como sociedad, invitándonos con urgencia al análisis de una problemática que, aun siendo de total actualidad, es sistemáticamente ignorada".

Aida dos Santos es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), técnica de investigación social aplicada y analista de datos.

En dos ocasiones ha ganado el Premio CEDEJEM en ensayo europeo. Además, ha colaborado en varios medios de comunicación.

El premio reconoció en su pasada edición a Remedios Zafra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Alfredo González-Ruibal, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina.

El jurado ha estado presidido por la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez; y el vicepresidente ha sido el subdirector de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Jesús González.

Como vocales han actuado Dolores Corbella Díaz, por la Real Academia Española; Lourenzo Fernández Prieto, de la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Jaume Casals Pont, por el Instituto de Estudios Catalanes y Joan Rafael Ramos Alfajarín, por la Academia Valenciana de la Lengua.

También han formado parte del jurado Antonio Álvarez de la Rosa, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Pilar Velasco, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Remedios Sánchez, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) e Isabelle Marc, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.

Simona Skrabec Skrabec, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Antonio Monegal Brancós, por el Ministerio de Cultura y Remedios Zafra, autora galardonada en la convocatoria anterior.EFE