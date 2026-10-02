El escritor leonés Julio Llamazares recibe el Premio Nacional de Narrativa 2026 por ‘El viaje de mi padre’

El escritor Julio Llamazares, reconocido con el Premio Nacional de Narrativa 2026, el pasado marzo David Borrat (Efe)

El escritor leonés Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955) se ha alzado con el Premio Nacional de Narrativa 2026 que concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros, por su obra ‘El viaje de mi padre’ de la editorial Alfaguara.

A medio camino entre el libro de viajes y un ejercicio de memoria íntima e histórica, el escritor reconstruye en esta obra el viaje que hizo su padre, alistado como radiotelegrafista en el bando sublevado durante la Guerra Civil española, en el invierno de 1937, con la batalla de Teruel como epicentro.

El jurado, reunido este viernes, destacó sobre la obra el “profundo calado memorialístico y humano”, de un relato “donde los recuerdos, las heridas y tantas preguntas sin respuesta nos muestran cómo las huellas de la guerra perviven en un territorio”.

El autor de novelas como ‘Lluvia amarilla’ o ‘Luna de lobos’ “combina con maestría la evocación personal y la dimensión histórica, revelando que los desplazamientos geográficos marcaron la identidad de varias generaciones”, señala el fallo.

“A través de una prosa poética, depurada y sobria, los paisajes y los personajes se convierten en los verdaderos protagonistas de un viaje en el tiempo que anuda espacio, pasado y literatura, aportando una mirada honesta, sin épica, vinculado a su lado más humano”, agrega.

El jurado señaló también la “gran sensibilidad” de Llamazares a la hora de invitar a “reflexionar sobre el paso del tiempo y los vínculos generacionales, transformando una experiencia individual en una rebelión íntima contra el olvido y la desmemoria”.

Muchos registros

Escritor, periodista y guionista, la obra de Llamazares abarca muchos registros literarios, que van desde la poesía con obras como ‘La lentitud de los bueyes’ (1979) y ‘Memoria de la nieve’ (1982) a recopilaciones de artículos como ‘En Babia’ (1991), ‘Nadie escucha’ (1995) y ‘Entre perro y lobo’ (2008).

Dentro de la literatura de viajes ha publicado obras como ‘El río del olvido’ (1990 y 2006), ‘Trás-os-Montes’ (1998), ‘Cuaderno del Duero’ (1999), ‘Las rosas de piedra’ (2008), ‘Atlas de la España imaginaria’ (2015), ‘El viaje de don Quijote’ (2016) y ‘Las rosas del sur’ (2018).

También ha escrito crónicas como ‘El entierro de Genarín’ (1981 y 2015), relatos cortos como ‘En mitad de ninguna parte’ (1995 y 2014) y ‘Tanta pasión para nada’ (2011), y el dietario ‘Primavera extremeña’ (2020).

Además, entre sus novelas están ‘Luna de lobos’ (1985), de la que también escribió el guion cinematográfico, ‘La lluvia amarilla’ (1988), ‘Escenas de cine mudo’ (1994 y 2006), ‘El cielo de Madrid’ (2005), ‘Las lágrimas de San Lorenzo’ (2013), ‘Distintas formas de mirar el agua’ (2015) y ‘Vagalume’ (2023).

En su pasada edición este premio reconoció a Paco Cerdà, uniéndose así a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas.