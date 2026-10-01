Woody Allen presenta el rodaje de su próxima película en Madrid

Alexi Wasser, Woody Allen y Peter Vives posan para los fotógrafos en el acto de este jueves en Madrid J.J. Guillén (Efe)

El director de cine Woody Allen presentó este juves su película madrileña, una comedia situada en una “atmósfera diplomática” que tiene en la capital española un escenario perfecto, explicó.

El director neoyorquino, que en noviembre cumplirá 91 años, ofreció una rueda de prensa en los Teatros del Canal junto al español Peter Vives (‘El tiempo entre costuras’, ‘Velvet’) y la estadounidense Alexi Wasser (‘Girls’), los protagonistas de su nuevo film, que comenzará a rodarse el 5 de octubre.

Allen afirmó que la capital española es una ciudad “preciosa, elegante y lógica para el ambiente diplomático” que estaba buscando para su historia. Preguntado sobre su posible retirada, que ya anunció en 2023, reiteró su idea. “Dije que me iba a jubilar, y quiero hacerlo.

Hacer películas es agotador”, pero también remarcó que no podía rechazar la idea de realizar esta historia en Madrid. “Me resultaba demasiado apasionante”, subrayó el director, que ya tenía la idea del guion cuando le llegó la propuesta de hacerla en la capital española.

Como explicó Miguel Morales, de la productora Wanda Visión, su hermano José María le ofreció a Allen en el Festival de Venecia de 2023 rodar en España, una oferta a la que respondió positivamente unos meses después en el certamen cinematográfico de Berlín.

Al principio le ofrecieron rodar en las comunidades con régimen fiscal más ventajoso para las producciones cinematográficas, pero el director respondió que siempre había querido hacerlo en Madrid, por lo que los responsables de la productora se pusieron en contacto con el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento.

La película contará con un patrocinio de 1,5 millones de euros de la comunidad y con apoyo logístico y de distribución del Ayuntamiento a cambio de la promoción para la región en todo el mundo que supondrá el filme, que en su futuro título, aún por desvelarse, deberá incluir el nombre de Madrid.

De hecho tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luis Rodríguez Almeida, acudieron previamente para hacer declaraciones.

Almeida detalló que Allen, a quien ya se ha visto estos días previos paseando “como un madrileño más”, rodará durante seis semanas en más de 30 localizaciones de Madrid y Aranjuez. Ayuso, por su parte, agradeció que “la luz, el ambiente y las calles” de Madrid hayan “pesado más” que otros beneficios.

Woody Allen ha rodado películas relacionadas con ciudades europeas como ‘Midnight in Paris’, y en España lo ha hecho con ‘Rifkin’s Festival’, que rinde homenaje a San Sebastián, y ‘Vicky Cristina Barcelona’, en la capital catalana.