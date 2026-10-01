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Cultura

Rosalía recibirá el Premio Billboard Salon de la Fama 2026 por su trayectoria

Efe
01/10/2026 18:55
Rosalía
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Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento de "una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", anunciaron este martes la cadena Telemundo y Billboard.

La artista española recibirá el galardón durante la gala de los Premios Billboard, que se celebrará el 22 de octubre en Miami, y entregará casi 50 premios que abarcan desde el pop latino y música tropical hasta el regional mexicano.

La organización destacó a Rosalía como "una de las artistas más distintivas e influyentes de la música global" y recordó que su último álbum 'Lux' logró cinco N° 1 en las listas de Billboard.

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Ese álbum le valió a la artista su primer top 10 en el Billboard 200, debutando en el cuarto puesto, y fue reconocida como uno de los mejores discos del año por publicaciones como Billboard, The New York Times, Pitchfork y The New Yorker.

Telemundo y Billboard recalcaron la trayectoria extraordinaria de Rosalía desde 'El Mal Querer', que describieron como "su álbum consagratorio", y resaltaron que "reimaginó el flamenco para una nueva generación y estableció a la cantante, compositora y productora española como una artista sin miedo a moldear la tradición desde su propia lente creativa".

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A ese disco le siguió 'Motomami', que empujó los límites de la cantante "aún más allá" y le valió su primera entrada en la lista Billboard 200.

Rosalía concluyó recientemente su gira LUX Tour, completando 57 fechas con todas las entradas agotadas.

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