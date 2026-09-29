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Cultura

Muere el cineasta Gonzalo Suárez a los 92 años

En febrero recibió el galardón de honor de los  premio Goya por su trayectoria

Efe
29/09/2026 17:23
Gonzalo Suárez
Gonzalo Suárez
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El escritor, guionista y director de cine español Gonzalo Suárez ha fallecido este martes en su domicilio de Madrid a los 92 años, han informado a EFE fuentes de su familia.

Suárez (Oviedo, 1934), que también fue actor y periodista deportivo, recibió durante su carrera innumerables premios, como el Nacional de Cinematografía y el Goya a mejor dirección por 'Remando al viento'.

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En la última edición de los premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, recibió el galardón de honor por su trayectoria.

En su intervención tras recibir el premio, Suárez realizó un alegato en favor del cine que, en cierta manera, según explicó, le remitía al "primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas".

"Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo", añadió.  

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