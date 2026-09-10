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Cultura

KIRO, el documental sobre Ana Kiro, se estrenará el próximo diciembre en cines

La película, dirigida por María Yáñez, tendrá su primera proyección en Galicia el 26 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Ourense

Laura Rodríguez
Laura Rodríguez
10/09/2026 19:53
Ana Kiro, nunha imaxe de arquivo
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Arquivo El Ideal Gallego
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Los gallegos podrán conocer más sobre la historia vital de una de las cantantes más queridas de Galicia el próximo 11 de diciembre. KIRO, el documental sobre la figura de Ana Kiro, dirigido por María Yañez, llegará a los cines el próximo 11 de diciembre. Antes de su estreno comercial, la película tendrá su primer estreno en Galicia el 26 de septiembre en Ourense, en el Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF).

KIRO celebra la figura de uno de los grandes iconos de la cultura popular gallega y la especial relación que Ana Kiro mantuvo con su público. La artista forjó su status de diva popular en los años 80 y 90 recorriendo verbenas por toda Galicia, vendiendo cientos de miles de discos. También traspasó las fronteras gallegas actuando ante miles de personas en Europa y Latinoamérica.

La película se acerca a su trayectoria desde el punto de vista de los fans y el público que la siguió, haciendo dialogar su biografía con las vidas de diferentes personas a través del testimonio, la conversación y de la reescucha y reeinterpretación de sus canciones desde la actualidad. El documental propone así una mirada sobre el poder emocional de la canción ligera en una cultura minorizada y marcada por la emigración.

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Una de las escenas del documental de Ana Kiro
Cedida

En el cine participan, entre otras personas, miembros de la Agrupación Cultural Saudade de Barcelona, la escritora Brigitte Vasallo, músicos gallegos como Nuno Pico, vocalista de las bandas Grande Amore o Portosanto, Sés, Xosé Manuel Pereiro, investigadores que estudiaron la figura del cantante, familiares, amigos y profesionales vinculados a su trayectoria televisiva, además de público anónimo que sigue cantando y bailando sus canciones.

La encargada de unir las piezas y dirigir esta pieza audiovisual es la creadora, publicista María Yáñez, que cuenta con una amplia trayectoria en la promoción del cine y en los medios digitales que se estrenará como directora de la mano de Ana Kiro.

KIRO es una producción de Miramemira, Zuzú Cinema y Amorambre. Cuenta con el financiamiento del ICAA-Ministerio de Cultura, Europa Creativa Media, Agadic. También participan la Televisión de Galicia, Deputación de Ourense y apoyo a la distribución de la Deputación de A Coruña

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El cartel de la película, diseñado por SOPA
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