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Cultura

Con más de 500 actividades, 15 Ciudades Patrimonio celebran 'Las Noches del Patrimonio'  

Santiago de Compostela abrirá para visita nocturna el Pazo de Xelmírez

Europa Press
09/09/2026 21:57
Una imagen del interior del Pazo de Xelmírez, durante una exposición 
Archivo El Ideal Gallego
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El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tiene todo preparado para celebrar la novena edición de 'Las Noches del Patrimonio', que los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre, ofrecerá más de 500 actividades culturales en las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La programación desplegará una amplia variedad de propuestas: apertura nocturna de espacios históricos, espectáculos de danza contemporánea, conciertos, talleres, teatro, exposiciones y actividades participativas, entre otros. Una celebración que volverá a sacar la cultura a las calles, permitiendo descubrir el Patrimonio Mundial desde nuevas miradas.

Esta edición volverá a articularse en torno a tres grandes ejes: Abierto Patrimonio, que permitirá visitar espacios históricos en horario nocturno; Vive Patrimonio, que ofrecerá propuestas culturales locales en cada una de las ciudades; y Escena Patrimonio, que convertirá enclaves patrimoniales en escenario para las artes escénicas y la creación contemporánea.

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Santiago de Compostela abrirá en horario nocturno para visitas el Pazo de Xelmírez, la Casa do Cabido y la antigua Zona C este viernes 11 y sábado 12.  Además, entre las propuestas locales organizará actividades en varios talleres de joyería, arte y artesanía contemporánea repartidos por el casco histórico. Asimismo, en la praza da Quintana, Roger Bernat escenifica 'La Consagración de la Primavera'.

Las restantes catorce ciudades que participan son: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Más detalles en la web de 'Las Noches del Patrimonio' del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

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Con más de 500 actividades, 15 Ciudades Patrimonio celebran 'Las Noches del Patrimonio'
Europa Press