‘Los domingos’, ‘El ser querido’ y ‘La bola negra’ pelean la candidatura española al Oscar

Miriam Garlo, este jueves durante la presentación de las películas seleccionadas | Fernando Villar (Efe)

Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen y ‘La bola negra’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Oscar a mejor película internacional, como anunció este jueves la Academia de Cine.

Tras un nuevo proceso de elección entre estas tres cintas, será el próximo 16 de septiembre cuando se hará público qué filme toma el relevo a ‘Sirat’ y representará a España como posible nominada en la 99 edición de los Oscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Miriam Garlo, última ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por su papel en ‘Sorda’, ha sido la encargada de desvelar la decisión de los académicos, que han elegido entre los 33 largometrajes estrenados entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 (por lo que ‘Los domingos’ también estaba en las quinielas).

Los seleccionados

“Estamos en un momento muy bonito”, ha reconocido Sorogoyen en una conexión desde Barcelona, feliz con la taquilla y los comentarios del público que ya ha visto el filme y ahora con “esta guinda” de ser una de las tres películas elegidas.

Ambrossi ha querido mandar un mensaje no solo a sus compañeros de terna, sino también a Pedro Almodóvar y su “peliculón” ‘Amarga Navidad’, que se ha quedado fuera. Lo ha hecho desde Los Ángeles, en campaña para promocionar su película y quizá conseguir otras nominaciones junto a la de película internacional.

“Nos encantaría representar a España”, ha subrayado. “Siendo algo muy español aquí en Estados Unidos lo entienden y les interesa, tanto Federico (García Lorca), como nuestra historia y todo lo que tiene que ver con ‘La bola negra’; la gente sale muy tocada de los visionados”, ha destacado a su lado Javier Calvo.

“Esta película ha sido de los viajes más especiales que se pueden vivir, por cómo trascendió lo cinematográfico y llegó al debate público por ejemplo”, ha apuntado Ruiz de Azúa tras recibir la noticia en la sede madrileña de la Academia de Cine, con cuyos miembros se ha mostrado muy agradecida por el respaldo recibido, “cuando hace solo un año en el montaje parecía una cosa más loca”.

Por otra parte, ayer mismo, ‘La bola negra’ ya se metió en las quinielas para los próximos Oscar en varias de las principales categorías, según las predicciones de la revista especializada ‘The Hollywood Reporter’ (THR).

El film, que llegará a las pantallas este mes de septiembre, figura entre los cinco favoritos para lograr ser nominada en algunas de las principales categorías: Mejor Película (cuarto puesto) y Mejor Director (cuarto puesto), además de Mejor Película Internacional (primer puesto).