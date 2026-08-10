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Cultura

El Museo del Prado transforma la luz de sus cuadros más famosos con la llegada del eclipse

Europa Press
10/08/2026 17:45
Capture Museo del Prado
Una de las obras transformadas en 'El Prado a la luz del eclipse' 
Captura de pantalla de @museoprado
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El Museo Nacional del Prado ha presentado este lunes 'El Prado a la luz del eclipse', una pieza audiovisual que transforma la iluminación de algunas de sus obras maestras para que estas estén atravesadas por el gran fenómeno astronómico de esta semana: el eclipse solar.

A través de una modulación progresiva de la luz, el vídeo realizado por la pinacoteca, y difundido a través de sus redes sociales, explora cómo un eclipse puede transformar la forma de observar una imagen y "cómo la luz afecta a la experiencia estética y emocional de quienes la contemplan", ha señalado el museo en un comunicado.

Desde 'Las meninas' y la 'La fragua de Vulcano' de Velázquez, pasando por 'La pradera de San Isidro' de Goya, hasta 'La Vista' de Rubens, el vídeo muestra cómo pequeños cambios en la iluminación pueden modificar la percepción de los colores, las formas y la atmósfera de sus cuadros.

La producción ha sido desarrollada por AMB Piensa mediante la combinación de inteligencia artificial, creación digital e intervención gráfica tradicional.

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Las herramientas de inteligencia artificial sirvieron para "diseñar y perfeccionar instrucciones visuales complejas, definir aspectos como la evolución de la luz, la aparición de sombras y reflejos o el efecto sobre personajes, paisajes y elementos arquitectónicos", han explicado desde el museo.

Cada secuencia fue "revisada y ajustada manualmente" para mantener la composición, la técnica pictórica y el carácter original de las pinturas.

Con esta iniciativa, la pinacoteca busca reafirmar su "compromiso con la innovación y la difusión cultural", y recordar a la población que no "olviden protegerse" de la luz del eclipse este miércoles.

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