Fallece el músico Felipe Lipe, uno de los fundadores del grupo de Tequila

El músico Felipe Lipe, integrante de Tequila Facebook (Agustín Quintero)

El músico Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, bajista y miembro fundador del grupo Tequila, junto a Ariel Rot y Alejo Stivel, ha fallecido a los 68 años, según ha anunciado Rot a través de sus redes sociales.

"Justo estoy grabando en unos estudios del Barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo, qué tristeza", ha indicado el cantante y guitarrista argentino en Instagram.

El bajista falleció en Ocaña (Toledo) el pasado martes 4 de agosto y sus restos mortales han sido depositados en el cementerio municipal de Noblejas.

El grupo Tequila lo formaron los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot, junto a Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajista) y Manolo Iglesias (baterista) tras la llegada a Madrid de los dos primeros, en 1976, huyendo del golpe de Estado en su país.

La banda se mantuvo en activo seis años (1977-1983) durante los cuales editaron cuatro discos. Su primer álbum fue 'Matrícula de honor' (1978) al que siguieron otros tres: 'Rock and Roll' (1979), 'Viva Tequila' (1980) y 'Confidencial' (1981).

Su rock de "riffs" y modulaciones "stonianas" causó sensación en la España postfranquista y desató un fenómeno fan en plena génesis de La Movida, a la que ayudaron a dar forma.

Canciones como 'Salta', 'Rock and Roll en la plaza del pueblo', 'Quiero besarte' o 'Me vuelvo loco' fueron grandes éxitos que perduran hasta la actualidad.

Del grupo sólo quedan Stivel y Rot, ya que Infante e Iglesias fallecieron víctimas del sida en 1994 y 2000 respectivamente, a consecuencia de su adicción a la heroína.

Nacido en 1958, Felipe Lipe se crió en Madrid en una familia amante de la música y, de hecho, su hermano Rafa Gutiérrez es el guitarrista de los Hombres G.

Comenzó su andadura musical en Spoonful Blues Band antes de fundar Tequila y abandonó esta banda en 1983, poco antes de que ésta se disolviera definitivamente, por el desgaste entre sus miembros. Llegó a crear la banda Felipe Lipe Tequila Band como un tributo a la misma.

En el documental 'Tequila, sexo, drogas y rock and roll' (2022), dirigido por Álvaro Longoria, relató que los problemas empezaron cuando dejaron de repartir entre todos los miembros de la banda los derechos de autor y empezaron a cobrarlos solo los creadores (Alejo, Ariel y Julián), algo que supuso un cambio en el ambiente de camaradería y desenfreno que caracterizó sus primeros momentos.

Felipe Lipe, que estudió Psicología y tuvo problemas con las drogas y el alcohol, estuvo ingresado en la asociación Proyecto Hombre para luchar contra su adicción a la heroína y después estuvo años trabajando como psicoterapeuta con drogodependientes.EFE