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Cultura

Óliver Laxe recibirá el premio de la cinematografía de la Universidad Menéndez Pelayo

Efe
03/08/2026 18:14
El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
El director y guionista Óliver Laxe, en la alfombra roja de los Óscar 
EFE
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El director Óliver Laxe recibirá este miércoles el premio a la cinematografía que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en reconocimiento a la trayectoria de figuras del cine nacional e internacional.

El galardón, que han recibido figuras como José Sacristán, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega y Cayetana Guillén Cuervo, será entregado por el rector de la Universidad, Ángel Pelayo, en un acto que tendrá lugar en la sede de la UIMP en A Coruña.

Oliver Laxe, en la alfombra roja de los OscarEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Adolfo Domínguez viste a Óliver Laxe en los Oscar

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Laxe, nacido en París y criado en Galicia, es un reconocido cineasta que ha obtenido dos nominaciones a los Premios Óscar 2026 a mejor película internacional y mejor sonido con 'Sirat' y ha ganado cuatro premios en el reconocido Festival de Cine de Cannes.

Según ha explicado la UIMP en un comunicado, la poeta Raquel Vázquez será además galardonada con el premio Taller de Poesía Pedro Salinas el 13 de agosto en el Palacio de la Magdalena, mismo lugar donde el director de orquesta Pablo-Heras Casado recibirá el premio de la Barraca a las Artes Escénicas el 31 de agosto.  

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