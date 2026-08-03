Óliver Laxe recibirá el premio de la cinematografía de la Universidad Menéndez Pelayo

El director y guionista Óliver Laxe, en la alfombra roja de los Óscar EFE

El director Óliver Laxe recibirá este miércoles el premio a la cinematografía que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en reconocimiento a la trayectoria de figuras del cine nacional e internacional.

El galardón, que han recibido figuras como José Sacristán, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega y Cayetana Guillén Cuervo, será entregado por el rector de la Universidad, Ángel Pelayo, en un acto que tendrá lugar en la sede de la UIMP en A Coruña.

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Laxe, nacido en París y criado en Galicia, es un reconocido cineasta que ha obtenido dos nominaciones a los Premios Óscar 2026 a mejor película internacional y mejor sonido con 'Sirat' y ha ganado cuatro premios en el reconocido Festival de Cine de Cannes.

Según ha explicado la UIMP en un comunicado, la poeta Raquel Vázquez será además galardonada con el premio Taller de Poesía Pedro Salinas el 13 de agosto en el Palacio de la Magdalena, mismo lugar donde el director de orquesta Pablo-Heras Casado recibirá el premio de la Barraca a las Artes Escénicas el 31 de agosto.