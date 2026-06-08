El actor y cómico Andrés Pajares, ingresado en el hospital por una neumonía

El actor y humorista, Andrés Pajares, al frente Archivo El Ideal Gallego

Andrés Pajares, de 86 años, fue ingresado en un hospital debido a una neumonía, según ha informado su hija Mari Cielo Pajares, que ha asegurado que el actor, humorista y productor "está bien" y "controlado", según recoge este lunes la revista 'Diez Minutos'.

"Le iban a dar el alta ya. Lo que ocurre es que estamos a domingo; en domingo sabéis que esas cosas son complicadas, el papa está aquí. Se nos ha juntado todo, pero vamos, que está bien, está controlado, está fantástico, pero es neumonía", aseguró Mari Cielo Pajares, ayer, en la presentación de un libro.

El pasado abril, el actor -nacido en Madrid en el año 1940- pasó otro bache de salud al tener que ser operado de la espalda: "Otra operación de columna superada", explicó en sus redes sociales.

Actor y productor, Pajares es una de las leyendas del cine español, y llenó salas de fiesta, teatros y cines en los 70 y 80. Se le deben famosas comedias del cine de 'destape' rodadas durante la Transición, formando pareja con Fernando Esteso a las órdenes de Mariano Ozores, pero también ha trabajado con Berlanga, Saura, Garci o Santiago Segura.

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Precisamente la muerte de Esteso el pasado febrero fue otro momento duro para Pajares, que se despidió de su "hermano, amigo y compañero", con quien compartió cartel durante tantos años en comedias que les convirtieron en una de las parejas más taquilleras del cine español, como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980).

Pero Pajares ha demostrado también su talento dramático en 'Ay, Carmela' (1990) por la que obtuvo un Goya al mejor actor, y creó personajes que están en el recuerdo de todos como Tío Willy, 'El currante', Madame Gigí o Makinavaja.