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Cultura

Un nuevo álbum de Prince sacará a la luz rarezas de su carrera

Bajo el nombre de 'Timeless', el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016

Efe
04/06/2026 20:04
Prince, durante su concierto en A Coruña en 1990
Prince, durante su concierto en A Coruña en 1990
Archivo El Ideal Gallego
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Un nuevo álbum de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, informó Sony Music.

Bajo el nombre de 'Timeless', el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según el comunicado.

El álbum tiene previsto salir a la luz el 28 de agosto, pero este jueves se presentó el primer sencillo, 'Stone', una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

Prince, durante su concierto en A Coruña en 1990

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"La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria", indica el comunicado.

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince, "ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas".

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Prince versus Madonna

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El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado esta semana como la 'Semana de Celebración de Prince', en reconocimiento del impacto de Prince en su cultura, identidad y legado global.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016, y fue encontrado en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Es considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.

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