A arte galega de Afundación chega a Madrid xunto a obras do Museo de Arte Contemporánea da capital
A mostra ‘O deber do novo’ está composta por 35 pezas de finais do século XX e comezos do XXI
Máis de 35 obras das últimas décadas do século XX e comezos do XXI xa dialogan desde a xornada de onte na exposición ‘O deber do novo’, mostra que acolle obras da colección privada de arte galega Afundación e da colección do Museo de Arte Contemporánea de Madrid (MAC).
O proxecto, inaugurado onte no MAC, expón un encontro entre 25 pezas dos fondos da Colección de Arte Afundación e 14 obras procedentes da Colección do Museo de Arte Contemporánea de Madrid.
A mostra, que se poderá visitar ata o 17 de xaneiro do próximo ano, foi organizada por Afundación, a Obra Social de Abanca, e o Concello de Madrid a través do MAC e reúne traballos de artistas como Daniel Canogar, Soledad Sevilla, Menchu Lamas, Manuel Vilariño, Antón Lamazares, José Guerrero, entre outros.
“Xuntos traballamos mellor”
Trátase de pezas “moi variadas e coidadosamente escollidas”, destacou durante a inauguración a delegada de Cultura, Turismo e Deporte do Concello de Madrid, Marta Rivera, quen subliñou a necesidade de colaboración entre o público e o privado.
“Xuntos traballamos mellor”, confiou Rivera ao mencionar os “novos camiños” que se abren ao unir o público e o privado, e que se ve neste caso con “dúas exposicións moi diferentes pero cun mesmo obxectivo, conservar o patrimonio artístico”.
Para o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, esta mostra xera un “espazo discursivo vivo” xa que propicia o encontro entre as pezas do fondo galego e as do museo madrileño.
Así, esta unión “creba as narrativas establecidas” para dar paso a un “diálogo que transciende as xeografías de orixe das obras” e provoca un vínculo entre elas ao habitar un mesmo espazo e facer “crecer” horizontes de ambas as coleccións, expuxo.
“Esta aposta pola reciprocidade e o diálogo responde os valores da nosa Afundación”, defendeu o responsable, quen engadiu que este é un diálogo na fronteira da forma onde a abstracción e a figuración difumínanse nos lenzos.
A exposición reúne unha selección de disciplinas que abarcan a pintura, a escultura, a fotografía e as linguaxes audiovisuais e toma como inspiración unha máxima de Ramón Gómez da Serna: “O deber do novo é o principal deber de todo artista creador”.