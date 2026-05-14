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Cultura

Culmina el rodaje en Galicia de la película 'Sin huella'

El filme, protagonizado por Pedro Alonso, ha tenido especial presencia en las Rías Altas

Efe
14/05/2026 17:57
El actor Pedro Alonso
Archivo El Ideal Gallego 
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El rodaje de la película 'Sin Huella', protagonizada por Pedro Alonso, ha finalizado tras un trabajo realizado íntegramente en Galicia.

El largometraje está dirigido por Daniel Benmayor y producido por Federation Spain y Vaca Films. Además de Alonso, según indican las casas productoras en un comunicado, el elenco está integrado por Isabel Naveira, Roque Ruiz, Manuel Manquiña, María Vázquez, Edgar Costas y Chechu Salgado.

El rodaje, realizado en Galicia, ha tenido especial presencia en las Rías Altas, en concreto en el área de la desembocadura del río Eume.

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"El paisaje se convierte en un personaje más de esta historia con una fuerte carga emocional y social que combina tensión narrativa con una reflexión sobre el impacto del progreso tecnológico en los entornos rurales", señalan las productoras.

Son "escenarios reales con acantilados, bosques y paisajes indómitos y una atmósfera inquietante que reflejan el aislamiento y la lucha interior del protagonista".

Un 'thriller' basado en David contra Goliat

Según su director, Daniel Benmayor, 'Sin huella' es "un David contra Goliat contemporáneo": "Una historia sobre lo pequeños que somos cuando nos enfrentamos a intereses mucho más grandes... y sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando nos quitan todo", señala.

La sinopsis de la película relata que "en lo más profundo de los bosques de la Galicia más salvaje, Biel, un hombre hermético y arraigado a su tierra, se enfrenta a la expropiación de su hogar para la instalación de una estación de telecomunicaciones".

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"Tras la misteriosa muerte de su esposa, su lucha se transforma en una búsqueda de verdad y venganza. Sin móvil, sin redes y sin rastro digital, Biel se convierte en una amenaza invisible dentro de un sistema que lo rastrea todo. La tecnología actual se enfrenta a la supervivencia más primitiva, en un 'thriller' donde nadie está a salvo y la naturaleza se convierte en el último refugio... y el último campo de batalla", añade.

Es "un retrato sobre el choque entre el progreso y la vida rural, entre las grandes corporaciones y el individuo" en una película "que combina adrenalina y reflexión sobre los desafíos contemporáneos derivados del avance tecnológico y su impacto en la sociedad". 

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