Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

Patti Smith afirma que el Princesa de las Artes simboliza el amor que siente por España

La cantante y escritora dijo que el premio significa "Arte y Amor" en alusión a los pintores y poetas españoles que le han inspirado

Efe
29/04/2026 18:52
Patti Smith, considerada 'la madrina del punk' durante un concierto en el Teatro Real de Madrid
Patti Smith, considerada 'la madrina del punk' durante un concierto en el Teatro Real de Madrid
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, quien este miércoles ha sido distinguida con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, afirmó que el galardón simboliza el amor que siente por España.

"Creo que este galardón simboliza el amor que siento por España, un país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo y donde siempre me he sentido respaldada y querida", dijo Smith en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Smith, nacida en Chicago, en 1946, incidió en que el premio significa para ella "Arte y Amor", "por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso" le han inspirado, y por todo el afecto que ha recibido, especialmente de la gente joven.

Patti Smith, durante el concierto de 2019 en Riazor

Patti Smith, premio Princesa de Asturias 2026, y el recuerdo de uno de los conciertos más multitudinarios de A Coruña

Más información

"Al recibir esta mañana la noticia de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes, me he levantado llevada por un profundo sentimiento de gratitud. Como si mil palomas me hubieran dado la bienvenida y me hubiesen llenado de energía", añadió la cantante, quien recordó que en diciembre cumplirá ochenta años, "pero más que tener la sensación de estar llegando al final" de su camino, aseguró que el premio hace que se sienta "rejuvenecida".

Patti Smith

La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Más información

Patti Smith confía en llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia de entrega de los premios porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán 50 años de su primer concierto en España, que se celebró en Badalona.

"Bendigo cada día como el comienzo de algo nuevo, en un mundo que necesita más que nunca de nuestra comprensión, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso para seguir llenándolo de amor y de respeto hacia los demás", concluyó Smith en su mensaje.

El jurado que le ha concedido este miércoles el galardón ha ensalzado de la cantante y escritora su "impetuosa creatividad", su "actitud inconformista y transgresora", su "visión poética de la vida" y su compromiso frente a las injusticias. 

gv/rm/aam

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Oficiales de policía forense inspeccionan la escena donde dos hombres judíos resultaron gravemente heridos tras ser apuñalados en Golders Green, al norte de Londres, este miércoles.

Al menos dos heridos en un ataque contra una sinagoga en el norte de Londres
Europa Press
El ideal gallego

Prevén “muchísimos” desvíos en Alvedro por la nueva aproximación por satélite
Lara Fernández
Sergio del Molino, en A Coruña

Sergio del Molino | "Juana de Vega es un personajón de la historia de España poco transitado"
Óscar Ulla
Patti Smith, considerada 'la madrina del punk' durante un concierto en el Teatro Real de Madrid

Patti Smith afirma que el Princesa de las Artes simboliza el amor que siente por España
EFE