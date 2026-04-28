El cineasta Ángel Santos: "Admiro a esos artistas cuyas obras hablan por sí mismas"

El cineasta gallego Ángel Santos EFE

El cineasta gallego Ángel Santos llega este viernes a las salas con el estreno de su segundo largometraje, 'Así chegou a noite', una película sin urgencias que reflexiona sobre "la identidad, las relaciones de pareja y la desconexión" y por la que recibió el premio a mejor dirección en el pasado festival de Gijón.

"Un premio y el refrendo que te da que hablen bien de tu película siempre ayuda. Incluso a confiar en uno mismo", asegura el director junto con el elenco protagonista del filme, los intérpretes Denís Gómez y Violeta Gil.

Santos advierte que siempre admiró a esos autores, cineastas y artistas que "han tenido la capacidad de esconderse un poco, de no estar delante diciendo todo el rato lo que es su obra o dando explicaciones".

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"Me fascina esa gente que consigue el artefacto y que pueden estar medio escondidos; esa capacidad de que la obra hable por sí misma y no tener que estar en primera línea, tratándole de poner palabras a algo que muchas veces es más intuitivo o más visceral", señala.

Sin embargo, hace el esfuerzo y reconoce que el punto de partida de 'Así chegou a noite' era la idea de identidad, de "cómo nos conformamos con lo que somos y cómo construimos nuestra identidad muchas veces en base a lo que hacemos, al trabajo o a nuestras decisiones artísticas".

"También quería indagar en hasta qué punto estas decisiones se sostienen en el tiempo y si la identidad es algo permanente o algo más inestable", añade.

El filme, rodado íntegramente en Galicia y en el que el paisaje cobra un sentido "especial", explora además temas diversos como las relaciones de pareja o amistad y la necesidad de aislamiento, de romper los vínculos con el pasado o incluso de desaparecer.

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Todo ello a través de dos personajes que buscan la libertad "de formas diferentes" y que funcionan "como un doble espejo", puesto que "confrontan" sus distintas formas de entender la vida.

La trama

'Así chegou a noite' se centra en Pablo, un escultor que establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega y que poco a poco va aislándose de todo y de todos; hasta que recibe la visita repentina de una antigua amante y amiga, un encuentro que provocará una nueva huida.

Según Santos, está esa idea de alguien "que se va disolviendo casi en el paisaje, un personaje que deja la película".

"Para hablar de esa desconexión con el mundo o esa relación de pareja desde otro lugar me interesaba mucho la idea de la desaparición. Había que hacerlo de una manera inteligente para que eso no fuera precisamente el eje, esta idea del ghosting tan actual" explica el director.

"Quería que película dialogase, que un personaje plantee una cosa y venga luego otro a cuestionarlo todo", añade.

Sobre su papel, Gómez asegura que en Pablo hay "un deseo de no ser encontrado", una especie "de crisis interna" que no sabe cómo solucionar.

Por su parte, Gil considera que es "muy bonito" que una película se permita preguntarse y vivir ese reencuentro entre una antigua pareja "sin seguir un camino predeterminado".

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"Tenemos muy metidas unas ideas en la cabeza, muy rígidas, sobre lo que tiene que pasar cuando que dos personas que han sido pareja en el pasado se vuelven a encontrar", explica la actriz, que opina que el filme abre un espacio de "reencuentro" para "lo que ambos necesitan en ese momento".

"La película propone eso todo el tiempo, tomarse el tiempo, poder pausarnos, respirar y no todo el rato tomar decisiones cuando a lo mejor no sabemos exactamente ni qué queremos decidir ni para qué", afirma.

Ambos intérpretes aseguran que, en un tiempo en el que "todo requiere de una explicación clara, un titular certero", es importante una película en la que "no todo es blanco o negro", y en el que uno puede "mentir, contradecirse o guardarse cosas, sin respuestas inmediatas, con un poco de misterio".

Y quién sabe, quizá en el futuro dé para una segunda parte, algo sobre lo que el equipo ya ha bromeado: "En 10 años hacemos un Linklater, un 'Así chegou o día', ironizan.