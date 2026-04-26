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Cultura

La Xunta difundirá las figuras de Otero Pedrayo y José Suárez en la Feria de Buenos Aires

Galicia contará con su propio espacio expositivo de 44 metros cuadrados, con más de 300 publicaciones

Efe
26/04/2026 16:58
Personas recorren la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina
Personas recorren la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina
EFE
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La Xunta divulgará las figuras de Otero Pedrayo, protagonista del Año Oteriano en el 50 aniversario de su fallecimiento, y de José Suárez, homenajeado en la en el Día las Artes Gallegas 2026, además de otros referentes de la cultura gallega, en la Feria del Libro de Buenos Aires, una de las ferias literarias más importantes del mundo.

Este evento cultural, uno de los más relevantes de Iberoamérica, se celebra hasta el 11 de mayo en la capital argentina y un año más Galicia contará con su propio espacio expositivo de 44 metros cuadrados, con más de 300 publicaciones, donde se desarrollarán cerca de veinte actividades, incluyendo conferencias, talleres, mesas redondas y cuentacuentos.

Esta agenda se complementará con eventos que también tendrán lugar en el Centro Galicia y el Instituto Santiago Apóstol.

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Con el objetivo de contribuir a la difusión del sector editorial y cultural gallego, la Xunta impulsará la participación de una delegación integrada por creadores como la narradora Abril Camino, el periodista y ensayista Arturo Lezcano, la ilustradora Blanca Milán, el novelista Rodrigo Costoya y el editor Xabier Romero, quienes estarán acompañados por el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

Todos ellos participarán en conferencias, mesas redondas o talleres que se celebrarán entre el 26 de abril y el 9 de mayo y en los que abordarán temas como el Camino de Santiago, la poesía y la narrativa en nuestra comunidad, la diáspora gallega en Argentina o la literatura infantil y juvenil, entre otros temas.

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La participación de Galicia en esta prestigiosa feria se enmarca dentro de las actividades de promoción de la literatura gallega en el extranjero impulsadas por la administración regional a través del sector editorial.

En este sentido, cabe recordar que la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude destina anualmente 200.000 euros para la asistencia a este tipo de eventos de proyección internacional.

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