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Cultura

Los herederos de Michael Jackson enfrentan una demanda por presunto abuso y manipulación

La denuncia fue presentada en febrero pero sale a la luz el mismo día del estreno mundial de la película biográfica del artista

Efe
25/04/2026 14:57
El 'Rey del Pop' falleció en junio de 2009
Archivo El Ideal Gallego 
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Los herederos de Michael Jackson enfrentan una demanda presentada por cuatro hermanos que alegan haber sido víctimas de abuso sexual y manipulación por parte de 'El Rey del Pop' tras haber sido presuntamente engañados y sometidos a un proceso de lavado de cerebro durante su infancia.

La denuncia fue presentada el pasado febrero ante un tribunal de Los Ángeles, pero no fue hasta este viernes que cobró notoriedad después de que los demandantes concedieran una entrevista al diario 'The New York Times'.

Los integrantes de la familia Cascio, cuatro hermanos originarios de Nueva Jersey, han manifestado que mantuvieron una relación compleja con el artista en la que se habrían producido situaciones de vulnerabilidad y conductas inapropiadas de carácter íntimo.

Cartel de 'This is Michael' en el palacio de la Ópera

'This is Michael' en el palacio de la Ópera con Lenny Jay

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A pesar de que algunos de ellos llegaron a cuestionar la naturaleza de estos encuentros con el intérprete de 'Thriller', el impacto de su figura pública y el respeto que inspiraba su trayectoria profesional habrían dificultado que hicieran pública su situación legal en aquel momento, según el testimonio de las supuestas víctimas.

De acuerdo con la demanda a la que ha tenido acceso el diario, los abusos ocurrieron en diversos lugares, incluyendo la casa del artista estadounidense.

Las acusaciones han sido rechazadas por la familia de Jackson a través de su abogado, Marty Singer, quien calificó esta demanda como "un intento desesperado por obtener dinero".

A lo largo de las décadas, Jackson y su patrimonio legal han enfrentado múltiples procesos judiciales por acusaciones de abuso sexual infantil, conformando un complejo historial que se mantiene vigente hasta la actualidad.

El más sonado fue el de 1993, cuando enfrentó la primera acusación pública por parte de Jordan Chandler, situación que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial millonario que evitó el juicio penal pero que impactó profundamente en su imagen pública.

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Cinco días después de la muerte del 'Rey del Pop', el 25 de junio de 2009, Chandler reveló que había mentido respecto al abuso y se suicidó en noviembre de 2009.

A este primer caso se sumaron el testimonio de varias familias que lo acusaban de abusar sexualmente de sus hijos. Aunque nunca se condenó por estas denuncias, artistas como el rapero Eminem ridiculizaron en sus videos musicales a la estrella del pop abordando esta controversia.

La entrevista de los hermanos Cascio sale a la luz el mismo día del estreno mundial de la película biográfica 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson -sobrino del cantante-, que abarca todas las etapas de la vida del 'Rey del Pop', desde sus inicios como niño prodigio en los Jackson 5 hasta su consolidación como la mayor estrella del planeta. 

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