El premio Princesa de Asturias de las Artes cuenta con cincuenta y cinco candidaturas este año

La princesa Leonor, durante una intervención en el Teatro Campoamor de Oviedo Ballesteros (Efe)

Cincuenta y cinco candidaturas de treinta nacionalidades optan al premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, que se fallará el próximo miércoles en Oviedo y que abrirá la cuadragésimo sexta edición de estos prestigiosos galardones de ámbito internacional.

La categoría de las Artes está destinada a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

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Este galardón recayó el pasado año sobre la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, uno de los grandes nombres de la fotografía artística de inspiración social y cultural, de la que el jurado ensalzó su "mirada profunda, respetuosa y evocadora" para retratar la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo.

En las ediciones más recientes, este premio ha distinguido al cantautor catalán Joan Manuel Serrat; la actriz estadounidense Meryl Streep; la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés; la artista serbia de 'performance' Marina Abramovic; los músicos Ennio Morricone y John Williams; el director teatral británico Peter Brook; el cineasta estadounidense Martin Scorsese, o el artista sudafricano William Kentridge.

Más categorías

Tras el de las Artes se fallarán los premios de Comunicación y Humanidades el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13; Cooperación Internacional, el 20; Ciencias Sociales, el 26; Deportes el 3 de junio; Letras, el 10 , y Concordia el 17 de junio.

Alrededor de 160 personalidades, expertas en cada una de las materias, integrarán los jurados que fallarán en Oviedo los ocho premios, que este año han recibido 363 candidaturas de 67 nacionalidades.

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El acto de entrega de los premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Cada premio Princesa de Asturias está dotado con la reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros en metálico.