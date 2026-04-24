El gallego Manolo Paz exalta la riqueza cultural de Nueva York con diez esculturas

Fotografía de una parte de la escultura 'Blue Nasa' del artista Manolo Paz durante la muestra 'La distancia que une' en Nueva York EFE

En medio de la icónica avenida de Park Avenue, en Nueva York, diez esculturas del artista gallego Manolo Paz se entrelazan con el paisaje urbano del ajetreado Manhattan, resaltando la riqueza cultural de la metrópoli.

En esta exposición, 'La distancia que une', Paz rinde homenaje a su paso por Nueva York en la década de los 90, un periodo en el que se empapó del arte que rodea a la ciudad y que lo llevó a apostar por una puesta en escena más natural en sus obras.

Define la Gran Manzana como una ciudad en la que nadie se siente extranjero porque, precisamente, gran parte de sus residentes son de otras regiones del mundo y pocas veces se topa uno con un verdadero neoyorquino.

Fotografía de una parte de la escultura 'Blue Nasa' del artista Manolo Paz durante la muestra 'La distancia que une' en Nueva York EFE

"Nueva York es la capital del mundo, pero también es la que nos une. Cada país trae aquí su oferta cultural; yo traigo la mía. Dada la mezcla de razas, la ciudad tiene esa riqueza que no tienen otros sitios", expresa el escultor.

Paz se hace oír entre el ruido de los coches que se deslizan a toda velocidad por la avenida y las conversaciones de los apresurados transeúntes, y destaca que algunas de las obras que expone fueron creadas precisamente en la ciudad.

En total, diez de sus piezas podrán verse entre las calles 60 y 63 hasta el 30 de septiembre, gracias a la Fund for Park Avenue, la galería Max Estrella y la colaboración de la Xunta de Galicia.

Fotografía de una parte de la escultura 'Blue Nasa' del artista Manolo Paz durante la muestra 'La distancia que une' en Nueva York EFE

Entre ellas se encuentran 'Blue Nasa' y 'White Nasa', dos grandes estructuras de metal de formas geométricas que recuerdan a las redes que usan los pescadores, y sus esculturas en piedra 'Catedrales', hechas con cuarcita, una roca metamórfica dura con un elevado contenido de cuarzo.

Estas últimas piezas evocan el estilo arquitectónico de las catedrales románicas y góticas y tienen como inspiración la Catedral de Santiago de Compostela, aunque también deben su nombre a la playa de Las Catedrales, en Lugo.

Entre flores y edificios

Las esculturas se levantan sobre los llamados 'Park Avenue Malls', como se conoce a las islas peatonales que se sitúan en medio de la avenida, y brillan bajo el sol rodeadas de tulipanes y de los altos edificios residenciales tan característicos de la ciudad.

La idea era instalar esculturas "que tengan identidad pero que no sean un estorbo", y por ello a través de las obras los peatones pueden apreciar la vegetación que descansa sobre estos espacios y los vehículos que transitan por la zona.

"Cada sitio necesita algo que sea agradable y que no moleste. El peso ya lo tienen los edificios, quería poner algo ligero pero que tuviera identidad", indica el artista, de 69 años y oriundo de Castrelos, una parroquia de la ciudad de Vigo.

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Obras con ADN de Galicia

En sus obras, su Galicia natal suele dejarse entrever en el uso del granito, que resalta "la identidad" y el "ADN" de su tierra, ya que este material predomina especialmente en la comunidad autónoma.

En la región existen más de 150 explotaciones activas de granito para piedra natural, siendo la más destacada el Macizo de O Porriño, y alrededor del 37% de la superficie gallega está ocupado por granitoides, según la Cámara Mineira de Galicia.

"(Como ejemplo de estructuras) están los petroglifos, los dólmenes, la Catedral de Santiago...", señala el artista.

Es así cómo Paz, nombrado en 2011 académico numerario de la Real Academia Gallega de Bellas Artes en la sección de escultura, recuerda en sus obras a Galicia y reflexiona sobre el valor de su cultura autóctona, sus símbolos y sus materiales.