La Orquesta Nacional de España debutará el 19 de julio en los Proms de la BBC

Orquesta Nacional de España Cortesía

La Orquesta Nacional de España (ONE) actuará por primera vez en el célebre ciclo de conciertos Proms de la BBC, que se celebra en Londres desde 1895; en un concierto que, bajo la dirección de David Afkham, tendrá lugar en el Royal Albert Hall el 19 de julio.

La BBC ha dado a conocer este martes la programación de la edición 2026. El concierto supondrá, de hecho, la despedida oficial de David Afkham al frente de la Orquesta Nacional de España tras siete temporadas como director titular y otras cuatro como director principal.

Afkham dirigirá obras de Manuel de Falla, Francisco Coll, Joaquín Rodrigo y Maurice Ravel.

La Orquesta Gaos rinde homenaje a Rossini con el fagotista Esteban García como solista Más información

Los Henry Wood Promenade Concerts, conocidos popularmente como Proms, son una serie de conciertos organizados por la cadena de radiodifusión británica BBC que tienen lugar en el Royal Albert Hall, en Londres.

Se celebran entre mediados de julio y mediados de septiembre y constituyen uno de los principales festivales musicales de la escena internacional. Es especialmente célebre el concierto de clausura, 'The last night', por su carácter popular y por la interpretación de obras como la 'Marcha de Pompa y Circunstancia. Land of Hope and Glory', de Edward Elgar.

El CSIC celebra el eclipse en A Coruña con un concierto de 'Armonía eclíptica' Más información

La Orquesta Nacional de España actuará en el primer fin de semana del festival, lo que le confiere un lugar muy destacado. El programa incluirá las dos suites de 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla, así como su 'Fantasía Bética', orquestada por Francisco Coll, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano.

El guitarrista Rafael Aguirre será solista en el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, y el concierto se completará con 'La alborada del gracioso' y el 'Bolero', de Maurice Ravel.

Fin de la etapa Afkham

La presencia de la ONE en los Proms londinenses llega en un momento de gran vitalidad para la orquesta, que el pasado mes de marzo se presentó en seis ciudades de Alemania y Austria, también bajo la dirección de David Afkham.

El maestro alemán pone fin a su titularidad habiendo logrado un importante crecimiento artístico del conjunto y su consolidación internacional.

Tras la etapa Afkham, la ONE iniciará un nuevo ciclo con la incorporación, el próximo mes de septiembre, del estadounidense Kent Nagano como director titular y artístico. Hasta entonces, y antes del concierto de Londres, Afkham aún dirigirá cuatro programas en el ciclo sinfónico del Auditorio Nacional de Música, en Madrid, y en el Festival de Granada.