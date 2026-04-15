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Cultura

Comienza la tercera temporada de 'De tapas por España' con un capítulo dedicado a A Coruña

El programa fue grabado el pasado mes de marzo y se transmitirá por La 2 de TVE

Redacción
15/04/2026 19:09
Rodaje de 'De Tapas por España' en El de Alberto
Rodaje de 'De Tapas por España' en El de Alberto
Andrea López Ramos
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Este domingo 19 de abril comienza en La 2 de TVE la tercera edición del programa ‘De tapas por España’ con un capítulo dedicado a la ciudad de A Coruña. Producido por Atlántida Productions será emitido todos los domingos a las 20.40 horas.

De la mano de su presentadora, Adrienne Chaballe, podremos descubrir, el próximo 14 de junio, los tesoros gastronómicos de la ciudad herculina, así como su patrimonio cultural.

Rodaje de 'De Tapas por España' en El de Alberto

El programa 'De Tapas por España' se despide de A Coruña en El de Alberto

Más información

La ruta gastronómica que incluye el restaurante El de Alberto, O Cabo, NaDo y A Mundiña Taberna, se podrá seguir en un programa que comienza viendo el amanecer desde el Castillo de San Antón.

En esta temporada de ‘De tapas por España’ también se transmitirán dos ediciones más grabadas en Galicia, una en Lugo y la otra dedicada a Pontevedra. Otros lugares que se mostrarán son: Sevilla, Palencia, Mérida, Burgos, Vitoria, Jaén, Pamplona, León y Jerez-Sanlúcar.

Ramón Rodríguez, de O Cabo, junto a una de las cocineras, Lourdes Losada

El programa de televisión ‘De Tapas por España’ se pasará por varios locales de A Coruña

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En cada destino, el espectador encontrará una mirada cercana y amena a la identidad local, descubriendo tanto la tradición que perdura como la creatividad que impulsa nuevas formas de entender la cocina, poniendo el foco en el producto, el oficio y las historias que se tejen alrededor de la mesa.

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