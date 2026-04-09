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Cultura

Buckingham acoge la muestra más completa del vestuario de Isabel II

La exposición, ubicada en la Galería del Rey, recorre los momentos más importantes a lo largo de casi diez décadas en la vida de la fallecida monarca británica a través de 200 piezas 

Efe
09/04/2026 23:24
La túnica de bautizo encargada por la reina Victoria en 1841 para los bebés reales es una de las joyas de la muestra
La túnica de bautizo encargada por la reina Victoria en 1841 para los bebés reales es una de las joyas de la muestra
Neil Hall (Efe)
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La Galería del Rey, adherida al palacio de Buckingham, acoge la exposición más completa realizada del vestuario de la fallecida reina Isabel II a lo largo de casi diez décadas, con motivo de cumplirse este mes el centenario de su nacimiento.

 Titulada ‘La reina Isabel II: Su vida con estilo’, la muestra recorre a través de la moda los momentos más importantes de la vida de la monarca, desde su nacimiento el 21 de abril de 1926 hasta sus años como jefa de Estado –de 1952 hasta su muerte en 2022–.

 La exposición, que abrirá este viernes 10 de baril y podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre, reúne unas 200 piezas, entre ellas abrigos, vestidos de día y de noche, así como guantes, zapatos, pamelas, sus legendarios minibolsos, joyas y tiaras.

 La muestra refleja el estilo único, atemporal, sobrio y a veces extravagante de Isabel II. Su vida transcurrió en paralelo a un gran cambio en la moda del Reino Unido, desde el declive de la grandeza que rodeaba a la sastrería de la corte, pasando por el auge de la alta costura y el surgimiento de los modernos diseñadores británicos.

 La piezas están agrupadas por orden cronológico. Una que sobresale es la túnica de bautizo que encargó la reina Victoria en 1841 para todos los bebés de la familia real británica, usada durante 130 años por los recién nacidos cuando eran bautizados por la Iglesia de Inglaterra.

 A través de bocetos de diseño, la exhibición busca contar la estrecha relación que la reina mantenía con los diseñadores que elegía, como Norman Hartnell y Angela Kelly, a los que daba instrucciones sobre lo que quería

. Otras piezas protagonistas son su vestido de boda con el príncipe Felipe en 1947; el suntuoso que llevó del día de su coronación en 1953 y el vestido negro largo, que dejaba ver ligeramente los hombros, que usó en el estreno de la película ‘La batalla del río de la Plata’ en 1956, cuando conoció a la actriz Marilyn Monroe.

 La comisaria, la historiadora del arte Caroline de Guitaut, dijo que el estilo de Isabel II “era elegante, reflejaba la moda de la época, era sobrio. Se nota que le gustaba vestir y que disfrutaba del proceso de confección”.

 Sobre los colores fuertes, la comisaria explicó que siempre fueron importantes para ella para diferenciarse de los tonos suaves que empleaban su madre y su abuela, porque con ellos “transmitía mensajes” y además podía usarlos “con fines diplomáticos” y para destacar entre todos. 

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