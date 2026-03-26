Rosalía tranquiliza a sus seguidores tras suspender su concierto de Milán

La cantante Rosalía, en el concierto de Lyon de su gira ‘Lux Tour’ el pasado 16 de marzo Efe

La cantante española Rosalía envió este jueves un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras el “grave” episodio de intoxicación alimentaria que le obligó a suspender este pasado miércoles su concierto en la ciudad italiana de Milán.

A través de su perfil de la red social Instagram, la artista catalana compartió una imagen desde lo que parece ser un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, en la que se la ve descansando en una camilla, con una vía intravenosa pero mostrando el pulgar hacia arriba en señal de recuperación.

“Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, escribió.

El recital en la capital lombarda, quinta parada de su gira europea ‘Lux Tour’, tuvo que ser interrumpido pocos minutos después de su inicio. Rosalía, que llegó a interpretar temas como ‘De Madrugá’, confesó al público que se encontraba físicamente “en el suelo” y que había pasado las horas previas vomitando en el camerino, lo que le impedía continuar con el espectáculo.

La cancelación generó un revuelo en las redes sociales italianas, donde se multiplicaron los ‘memes’ y comentarios sobre la brevedad del concierto. Por el momento, la organización del evento en Italia no aclaró cuál será el procedimiento a seguir con los asistentes que adquirieron su entrada para el show suspendido.

“He intentado seguir”

Tras la retirada en el Unipol Forum de Milán, Rosalía explicó a los asistentes: “Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”. Así se pudo ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.

La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar “el mejor espectáculo posible”, pero que básicamente se encontraba “en el suelo”.

“Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones”, le transmitió la artista a sus espectadores cuando se encontraba interpretando su canción ‘De Madrugá’.

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich.

La siguiente actuación está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de la capital española, aunque todo dependerá de su evolución.