Santiago Segura dice que su “siguiente Goya será el de Honor a los 80” años

El actor y cineasta, ayer, tras una la entrevista concedida a Europa Press Fernando Sánchez (Ep)

El cineasta Santiago Segura, que estrenó el pasado viernes su película ‘Torrente Presidente’, ha confesado que le gustaría tener algún premio Goya más en su carrera y afirma que tiene “clarísimo” que el siguiente que recibirá será el de Honor a los 80 u 85 años.

“Siempre lo he dicho en broma, pero lo tengo clarísimo. Tengo un Goya a cortometraje, a actor revelación y a dirección novel, que son los primeros que te dan. Y el siguiente será el de Honor a los 80 u 85 años, pero me gustaría tener alguno entre medias”, ha señalado el realizador en una entrevista con motivo de ‘Torrente Presidente’, sexta entrega de su icónica saga, que ya lleva en taquilla casi ocho millones de euros y un millón de espectadores en apenas cinco días desde su estreno en cines.

Así respondió Segura en relación a la revelación del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, de que el nombre del cineasta había figurado “en alguna ocasión” en las votaciones de la junta directiva para el ‘cabezón’ de Honor.

Segura explicó que ‘Torrente Presidente’ va “contra lo ridícula que es a veces la clase política” y aclaró que su intención es “dar a diestro y siniestro” a la clase política, sin distinguir siglas.

“Torrente era lo puto peor, pero de repente nos puede recordar a alguien que se ha dedicado a la política”, afirmó. En este sentido, mencionó al exministro socialista José Luis Ábalos y apuntó que comparte “algunas características” con su personaje de ficción.

“Ha habido muchos ministros imputados en el PP, que haya uno de un gobierno socialista y progresista es más doloroso. He creído mucho en la izquierda y hace mucho mal que tenga gente corrupta. Es un golpe en la línea de flotación”, lamentó.

Segura considera que su película es un “termómetro” del hartazgo social contra la política y cree que eso se demuestra con los buenos datos en taquilla. “La gente estaba muy receptiva a reírse del mundo de la política en España”, subrayó.

“Estoy contento porque creo que la gente es consciente de que es una pequeña burla al sistema político donde nos están polarizando, dividiendo y no dan la talla”, manifestó.

“Uno de mis miedos era tener una película antipolítica porque la política es necesaria y tiene que ser ilusionante. Pero cuando encuentras a gente que va a lo suyo, da miedo y nos podemos sentir como un muñeco. No me siento representado ahora mismo con ningún partido político”, afirmó.

“Hay una frase en la película que dice que cuando Torrente llegue a ser presidente gobernará para los que le hayan votado y el resto serán ciudadanos de tercera. Hay gente que piensa así y no me parece bien”, admitió.