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Cultura

‘Sirat’, de Óliver Laxe, se queda sin ninguno de los dos Óscar a los que aspiraba

Agencias
16/03/2026 02:53
El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos)
EFE
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El equipo de ‘F1’ se alzó este domingo con el Óscar a mejor sonido, un apartado en el que competía contra la cinta española ‘Sirat’, ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’, y ‘Los pecadores’. Además, 'Valor sentimental' se hizo con la estatuilla a mejor película extranjero, dejando al filme del gallego Óliver Laxe sin ningún galardón.

Laxe llegó sonriendo a la gala de los Óscar. Vestido de negro, su larga melena suelta y un pin de sandia, el símbolo de apoyo al pueblo palestino, porque, aseguró a EFE, "hay que sostener el dolor de todo el mundo".

"Y los palestinos están sufriendo, sin dudarlo", señaló el cineasta, que aseguró que hay que tener "en nuestra conciencia ese dolor y sostenerlo un poco, ayudar a sostener ese dolor".

Laxe se mostraba más nervioso por la posibilidad de que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmia Praderas se hiciesen con el Óscar a mejor sonido, que finalmente no llego, que por conseguir el de mejor película internacional, que tampoco alcanzaría.

"Yo lo tengo más difícil, pero si lo recogen ellas, me hará muchísima, muchísima, ilusión", decía Laxe, con chaqueta de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado.

Para el cineasta, estar en los Óscar es importante porque le ha abierto muchas puertas, pero recordó que en su carrera ha sido esencial el paso de sus películas por el Festival de Cannes, que fue el que le legitimó.

"Parece que ahora los Óscar también me están ayudando a abrir ciertas puertas, a tener confianza en mí, a legitimarme en casa también. Y estoy contento por ello. Me he sentido apoyado. Aquí la gente me dice: 'danos más, danos más de esta movida tuya, este rollo tuyo nos gusta'", resaltó el director.

Es una prueba de que "la gente siente cosas" cuando ve su filme, que cuenta la historia de un hombre (Sergi López) que viaja a Marruecos a buscar a su hija desaparecida.

Una reflexión sobre la muerte que ha generado un consenso, según explicó Laxe, y es que es "una de las películas más cinematográficas" de esta edición de los Óscar.

"Yo creo que 'Sirat' es una catarsis y que nos hace conectarnos con nosotros, con nuestro dolor, con nuestros miedos. Es duro hacerlo, pero es sano y estoy contento".

Y el buen recibimiento a una película compleja que no es sencilla de ver, le ha reafirmado en que con su siguiente película va a ir más lejos. "La voy a liar muchísimo", aseguró entre risas.

Para acompañarle en esta gala han viajado a Los Ángeles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos.

"Ha venido Yolanda y me parece un gesto súper bonito, importante. Y ha venido el conselleiro de la Xunta de Galicia también. Me ha acompañado a todos los sitios. Ambos me apoyan", resaltó Laxe.

Están, agregó, "en calidad de seres humanos, de seres humanos que sienten que estar aquí es una representación de España y que es importante estar y yo necesito ese acompañamiento, me hace bien, no es fácil estar aquí".

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